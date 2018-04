Pilar Charro figura en el consejo del Instituto del máster de Cifuentes

La secretaria general a la que robaron el ordenador estaba en el instituto de Género con el director del máster de Cristina Cifuentes y dos profesoras que han afirmado no reconocer sus firmas en las actas del Trabajo de Fin de Máster y en la convalidación de notas.

María Pilar Charro era especialista en temas de “igualdad por razón de género, inmigración y extranjería, exclusión social, tiempo de trabajo, derechos fundamentales en la relación laboral y negociación colectiva”. Y es autora de “más de una veintena de libros, ha participado en más de 80 obras colectivas”, según destaca su currículum.

Y así coincidió en el núcleo del Instituto de Derecho Público, bajo la organización de Álvarez Conde y teniendo como colegas a Laura Nuño y Alicia López de los Mozos. Nuño y Charro eran miembros del Consejo en condición de “doctores miembros”. Enrique Álvarez Conde era el director del Instituto y Alicia López de los Mozos, la secretaria. Así, de hecho, continúan en sus cargos según la web de la universidad.

El Instituto fue el precursor de las iniciativas de Género de la ministra socialista Bibiana Aído –y con el apoyo de CCOO– en 2007 y reconocía abiertamente su compromiso con el impulso del área de Género: “Desde el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos se viene trabajando ya desde hace varios años en esta materia, contando con numerosas publicaciones, investigaciones e iniciativas que en los últimos años se han centrado en el análisis de la regulación en materia de la igualdad de género”, señala expresamente otro punto de la documentación del Instituto.

Laura Nuño formaba a su vez parte de los equipos investigadores de Género. Investigación que contaba con apoyo: “Han sido concedidos diversos proyectos de investigación, bien directamente, bien a través de los correspondientes convenios, como: Coordinación del postgrado “Género y Políticas de Igualdad” (600 horas). Instituto de Derecho Público de la URJC, Secretaría Confederal de la Mujer de CCOO y Fundación Miguel Escalera. Madrid, septiembre de 2007”, tal y como recogen los documentos de la Universidad que tiene este diario. Nuño dio también cursos relacionados con el mismo área. Por ejemplo, en noviembre de 2008, bajo el título “La incorporación de las mujeres al espacio público y la ruptura parcial de la división sexual del trabajo”. O en abril de 2009: “El enfoque de género en las políticas públicas”.

Laura Nuño –profesora y actual subdirectora del Instituto de Derecho Público– ha dejado su cargo directivo recientemente en este centro dirigido por Enrique Álvarez Conde, el responsable del máster, porque, dice, que está “muy desolada en lo personal”.

La firma de Nuño, persona que accedió a la subdirección del IDP en diciembre de 2017, era una de las que aparecía en las actas polémicas de convalidación de asignaturas de Cifuentes. Nuño afirmó que la firma”no parece” ser la suya y que no recuerda “haber convalidado nada de esa materia, ni haber asistido a dicha reunión [la de convalidación]”. Alicia López de los Mozos, por su parte, aseguró en esos mismos días que no formó parte de ese jurado, que no evaluó el trabajo de fin de máster de Cifuentes y que su firma fue falsificada. López de los Mozos también trabajó en investigaciones en ese instituto en el área de Género y en otra de las áreas de máximo protagonismo político en la era Zapatero: la inmigración.

Y la propia María Pilar Charro es una persona con acceso a importante información: tiene bajo su mando la dirección del registro.