El alcalde de Zaragoza se va 10 días a Chile con un séquito de cinco personas en plena crecida del Ebro

El alcalde Zaragoza, Javier Santisteve, se desplazó el pasado jueves a Chile para participar en un congreso del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), cuando ya existía alerta sobre la crecida del río Ebro. Santisteve mantuvo sus planes, que no ha anulado a pesar de las inundaciones de los últimos días.

En el viaje, adelantado por el diario Heraldo, Santisteve está acompañado por tres personas de su equipo: el concejal de Urbanismo de ‘Zaragoza en Común’, Pablo Muñoz; un asesor de esta formación y el responsable de la asociación Ebrópolis, Michel Zarzuela. Pero además, el regidor ha viajado acompañado de su mujer y su hija. Fuentes de su partido aseguran que, en este caso, el viaje se lo pagan de su bolsillo.

Pese a que el congreso comenzaba este lunes, y la intervención de Santisteve no estaba prevista hasta el martes, el alcalde se desplazó a Chile ya el jueves. Aprovechó un viaje previsto a Madrid para no volver ya a Zaragoza, según apuntan fuentes municipales. En la ciudad tenía prevista la inauguración de una obra relevante, en el Mercado Central, pero no acudió. Por entonces, las previsiones ya apuntaban al riesgo de crecidas.

El viaje, según las mismas fuentes, se ofreció a los portavoces de todos los grupos municipales, que declinaron al considerar que era un gasto demasiado elevado para las arcas públicas.

Santisteve ha fijado el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), en el que participan 123 ciudades de 21 países iberoamericanos para debatir sobre proyectos urbanos-como uno de sus objetivos, en vistas a presidirlo. Fuentes de la oposición aseguran, en cambio, que se trata de una pretensión menor, porque este foro no tiene ninguna relevancia. De ahí que los grupos declinasen el viaje.

El PP de Zaragoza acusó este miércoles a Santisteve de “mentir” sobre este viaje al ocultar que viajaría con su familia y le acusó de “haber preferido irse de vacaciones mientras el Ebro se desbordaba”. En opinión del concejal ‘popular’, Pedro Navarro, el alcalde tendría que haber retrasado ese viaje.

Navarro recordó también que el regidor se desplazó a Chile cuatro días antes del inicio del Congreso “y mientras el Ebro anegaba los barrios rurales” y apuntó a que, desde Zaragoza en Común, se aseguró que lo había hecho el viernes.

Fuentes ‘populares’ llaman la atención sobre el hecho de que, al contrario de otras ocasiones, Santisteve no esté acompañado por fotógrafos ni periodistas.

Santisteve ha defendido en Chile la candidatura de Zaragoza para la vicepresidencia del CIDEU. Zaragoza concurre a esta cita con la reforma de los antiguos depósitos del Parque Pignatelli, un proyecto de participación ciudadana. La delegación zaragozana no regresará hasta el sábado.