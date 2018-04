El presidente de Ciudadanos (C’s), Albert Rivera, ha calificado de justa la reivindicación de reforma del modelo de financiación autonómica —que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, aborda este miércoles en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy—, si bien rechaza que pueda llevarse a cabo a costa de enfrentamientos territoriales, habida cuenta de que “si todo el mundo pide lo suyo sin contar con lo de todos, las cuentas no cuadran al final”.

En una entrevista a Canal Sur Televisión y recogida por Europa Press, Rivera, que se encuentra de visita en Sevilla, se ha opuesto a que se acometa cualquier tipo de “sudoku”. “Lo difícil es no pedir lo que cada uno quiere y renunciar todos un poquito”, ha manifestado, recordando al respecto que C’s incorporó la reforma al acuerdo de investidura con el PSOE y con el PP, “pero una cosa es que se debata y otra que cada gobierno haga la suya”.

Como ejemplo, el líder naranja alude a que los expertos llamados para el nuevo modelo han sido “absolutamente ignorados” por el Ejecutivo central; asimismo, califica de “paradoja” que el PSOE reivindique una cosa en Andalucía “y diga algo distinto en Baleares” o que se apoye el “absolutamente insolidario” Cupo vasco.

Mismo partido, posiciones distintas

Ello demuestra que “ni siquiera los viejos partidos tienen entre sí posiciones comunes, depende de cada territorio y de cada barón, cuando este debate no debe ser de líderes ni de barones, sino de sanidad, educación, servicios sociales o dependencia: ahí nos encontraremos”.

Y es que, según Rivera, en el Parlamento andaluz, en Cataluña o en Madrid, “pueden hacer miniacuerdos entre ellos, pero el acuerdo entre los tuyos no tiene mérito, lo difícil es hacerlo con todos los españoles”.

Agrega que la reclamación de C’s pasa por un acuerdo nacional “con las reivindicaciones justas que puedan tener tanto Andalucía como otras comunidades autónomas”, frente a la posición, “muy pequeña”, de la Junta y su presidenta de “querer hacer un acuerdo sin ni siquiera estar de acuerdo con Pedro Sánchez, Baleares o Iceta: si no te pones de acuerdo con los tuyos va a ser complicado hacerlo con los de enfrente”.

Por todo ello, la formación plantea un acuerdo “para todos los españoles” que vaya al Consejo de Política Fiscal y Financiera. “Estamos dispuestos a hablar de cuánto cuesta una cama de hospital y cómo financiarla, pero no busquemos un enfrentamiento territorial porque hay que buscar lo que nos une. Yo, que vengo de una tierra en la que desgraciadamente algunos sólo buscan lo que nos separa, creo que Andalucía no debería seguir en esa línea“, ha dicho.

Recuerda el presidente de C’s que el PP, con su mayoría absoluta, lleva cuatro años con el modelo de financiación caducado, y cree que con la llegada del partido naranja se ha logrado arrancar un debate “parado” para el cual “ahora queremos que se ponga fecha, no puede ser ‘sine die’ ni una cosa empantanada“. “Hablamos de cosas muy serias: Rajoy, si por una vez en la vida mueve ficha o lidera, estaría muy bien, pues ni en el propio PP están de acuerdo”, sostiene.

El PSOE irresponsable con los Presupuestos

Por otro lado, Rivera ha hecho hincapié en que las inversiones “ni son anuales ni pueden ser territoriales”, rechazando la visión de las mismas como “porciones de un quesito” que se acometan “pase lo que pase”. Ha sentenciado que “había años en los que Andalucía necesitaba una infraestructura y se han hecho, y otros hacía falta en otros lugares: esto es la casa común, la política localista y autonomista prescindiendo de lo nacional, reivindica sólo lo tuyo legítimamente, pero a los que queremos ser presidentes del Gobierno o queremos gobernar un país de manera seria nos toca tomar decisiones globales”.

El líder de C’s ha ejemplificado en el Corredor Mediterráneo como proyecto “muy importante para Andalucía” respecto a la cual su partido ha “logrado que vuelva a tener una importante inversión y se puedan cumplir los plazos”. Es una infraestructura nacional “productiva, de las que tienen retorno”, y que C’s también sumó al pacto de investidura, frente a la “parálisis” a la que lo sometió el PP.

“Somos partidarios de invertir en aquello que tiene retorno. En España tenemos que hacer las cosas bien y eso implica ver las infraestructuras, cuánto cuestan, cómo se paga y cómo se usa. Eso con la crisis los ciudadanos lo entienden, todos han tenido que renunciar a cosas“, mantiene Rivera.

Por último, ha defendido el apoyo de su formación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018: “Porque los consideramos también nuestros”, dado que la negociación entre C’s y el Estado ha conseguido, según ha destacado, que se pase de unos Presupuestos donde Rajoy y los últimos años de Zapatero incluyeron una subida de impuestos a otros donde se hace un “giro social” con logros como los permisos de paternidad o la equiparación de policías y guardias civiles al respecto de policías autonómicas.

Cuestionado por si saldrán adelante, ha dicho: “No depende de nosotros, si el PSOE sigue bloqueándolos igual no salen“, y en este sentido ha expuesto su deseo de “no depender de partidos nacionalistas y poder llegar los generales a un acuerdo”, criticando la política “irresponsable” de los socialistas de no apoyar presupuestos de otros partidos. “Creo que [el líder del PSOE, Pedro] Sánchez se equivoca, y me gustaría que del ‘no es no’ se pasara por lo menos a la abstención”, ha finalizado.