El PP pregunta a Sánchez si no le sonroja que a Chaves le dejara un chalé un empresario beneficiario de los ERE

El vicesecretario de Sectorial del PP, Javier Maroto, ha preguntado este lunes al líder del PSOE, Pedro Sánchez, si no le “sonroja” que la Junta de Andalucía beneficiara con un ERE a un empresario que le prestaba a Manuel Chaves un chalé para pasar sus vacaciones.

En rueda de prensa, Maroto se ha referido a la trama de los ERE en Andalucía y ha señalado que se está convirtiendo “en el mayor caso de corrupción de la historia de España, desgraciadamente para los andaluces y para los españoles”.

Un caso que, ha dicho, “viene edulcorado” con otro presunto caso de corrupción en la financiación del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, y que, como ha recordado, el PP llevará a la Comisión del Senado sobre financiación.

Ha apuntado que tanto Chaves como el también expresidente andaluz José Antonio Griñán, así como la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, están implicados en presuntos casos de financiación irregular.

“Los tres presidentes del Partido Socialista están bajo la misma lupa de corrupción“, ha añadido Maroto, para quien “la información que empieza a trascender” sobre el PSOE valenciano es demasiado importante como para mirar hacia otro lado”.

Por eso se ha preguntado si a Sánchez “le produce sonrojo descubrir que el señor Chaves ha estado en un chalé en Huelva de vacaciones pagado o prestado por la misma persona a la que, por la puerta de atrás, se le firmaban ERE para su familia o sus empresas”.

Por otro lado, Javier Maroto ha reiterado que la aprobación de los presupuestos generales es la principal preocupación de su partido y “un mandato generalizado de la población española”, que exige que los políticos españoles sean capaces de ponerse de acuerdo.

Ha insistido en el ejemplo de Alemania, donde los socialistas están en el Gobierno conservador, para apuntar que “tan digno es un socialista de izquierdas de España como un socialista de izquierdas en Alemania.

Ha considerado que la opción útil “no es decir ‘no es no'”, sino la de los socialistas alemanes que, por el bien de su país, aprueban unos presupuestos y forman parte del Gobierno”.

Y además ha señalado que apoyar no significa “entregarse gratis”, y los socialistas podrían poner condiciones a su apoyo, que reflejasen también su ideario.

Eso no significa que el PP no insista en pedir el apoyo del PNV, un partido que, ha dicho Maroto, tiene que ser “parte de la solución y no parte del problema”