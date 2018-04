La Universidad de Granada acoge un acto de homenaje al dictador Stalin, el mayor genocida de la Historia

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada acogerá el próximo día 27 un acto de homenaje al dictador Josef Stalin, considerado como uno de los grandes genocidas de la historial. Según ha denunciado Vox, el acto se desarrollará en el aula magna de la facultad, conocida como “La Pepa” en recuerdo de la Constitución liberal de 1812.

La conferencia, consentida por las autoridades académicas, ha sido organizada por un colectivo de extrema izquierda denominado Universidad Obrera. Esta misma asociación ya organizó el pasado mes de octubre en Valencia la I Feria del Libro Marxista, cuyo programa incluyó una conferencia impartida por un antiguo militante del grupo terrorista FRAP.

Tal como explicaba el periodista e historiador polaco Ryszard Kapuscinski, Premio Príncipe de Asturias de la Comunicación, Josep Stalin impuso un régimen de terror en la antigua URSS durante tres décadas, durante las cuales se mostró como un genocida aún mayor que Hitler.

10 millones de muertos en Ucrania

“Si podemos establecer la comparación, el poder destructor de Stalin fue mucho mayor”, explicaba Kapuscinski en una entrevista concedida en 1995, “La destrucción realizada por Hitler no duró más de seis años, y Stalin empezó su terror en los años veinte y llegó hasta 1953. Su poder se mantuvo 30 años y la maquinaria de terror se prolongó mucho más. No es que Hitler fuese mejor, pero no tuvo tanto tiempo”.

Además, señaló, “la máquina de terror de Hitler no fue dirigida en primera línea contra su propia nación, sino contra otros pueblos. En cambio, Stalin dirigió una máquina de terror contra su nación. Las víctimas más numerosas del terror de Stalin fueron los rusos. La condena al hambre a Ucrania fue el holocausto más grande, no sólo del siglo XX, sino de toda la historia de la humanidad. Nunca en el pasado se había dado una matanza de 10 o 12 millones de seres humanos”.

Ahora, una universidad pública española, la de Granada, se presta a celebrar un acto de homenaje a uno de los mayores criminales de la historia, organizado por un grupúsculo de extrema izquierda.