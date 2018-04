El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado este viernes que las últimas decisiones que ha tomado la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) al suspender de sus funciones, como medida cautelar, a Enrique Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público, viene a “agravar más si cabe” la situación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

A preguntas de los medios durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Toledo con motivo de la reunión del Comité Regional de Ciudadanos, Villegas ha apuntado igualmente que esta actuación de la Institución académica le da “más importancia” al problema que hay encima de la mesa y pone “más claro” la decisión que tiene que tomar el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy.

Durante su comparecencia, Villegas ha apuntado que las conversaciones con el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, sobre este asunto “no van ni bien ni mal” porque “no existen”, algo que ha considerado “normal” porque “la pelota está en el tejado de Rajoy“. “Va a tener que tomar una decisión y decidir si avala lo que ha hecho Cifuentes o si toma una posición sensata y la cambia”, ha añadido.

“Hasta que el PP no tome esa decisión y no se decida no tiene mucho sentido que haya conversaciones”, ha reiterado, para apuntar que si en algún momento los ‘populares’ se deciden a dar el paso de presentar a otro candidato a la Comunidad de Madrid “habrá que hablar”.