Carlos Herrera: “Se van a acabar las gomas de borrar en España, menos mal que mi currículum es desastroso”

Carlos Herrera contempla Sevilla desde la radio, con lluvia y rachas de viento bastante virulentas a pocas horas del comienzo de la Feria de Abril, y reflexiona sobre el tema que se ha impuesto incluso a Cataluña en las portadas de los periódicos, que comenzó con el máster de Cristina Cifuentes y sus ya múltiples derivadas y ya ha salpicado a algunos otros, como al falso matemático José Manuel Franco o al jamás pedagogo Toni Cantó. Y los que quedan por desvelarse…

“¿Ha comprobado usted si fue a todas las clases de Latín de segundo, cuando era usted un muchacho? ¿Qué pasó aquel día que llegó tarde a Biología o Francés? Ahora vamos a seguir una observancia casi milimétrica de lo que cada uno ha hecho o ha dejado de hacer”, dice el comunicador, que bromea con aquello que se puede ver en el historial académico de tantos, lo del “nivel alto de Inglés hablado y escrito sin tener ni repajolera idea”.

Sin embargo, el periodista valora que lo que estamos contemplando ahora es sensiblemente más grave, a gente que, siendo cargo público, afirma en su carta de presentación oficial ser “ingeniera superior de Caminos, Canales y Puertos pero no sabe hacer una línea recta con una regla”. Y hace una pregunta que lleva implícita la respuesta: “¿De verdad compensa presumir de algo que no tienes corriendo el peligro de que te descubran?”

Para Herrera, en los próximos días “se van a acabar las existencias de goma de borrar en España” de la cantidad de títulos que van a desaparecer de las biografías de dirigentes de diverso color. Y termina: “Menos mal que yo tengo un currículum desastroso, pavoroso, vergonzante, del que no se puede presumir nunca, y nunca lo he hecho por que si no ya me estarían pidiendo explicaciones”.