Últimas noticias de hoy en España, jueves, 12 de abril

Las últimas noticias de hoy en España. Resumen de la actualidad nacional del jueves, 12 de abril de 2018. Hoy cuenta OKDIARIO en exclusiva que el líder del PSOE en Madrid, José Manuel Franco, falseó su currículum con una licenciatura en Matemáticas que no tiene, en plena polémica por el no máster de Cristina Cifuentes. El foco también está en Cataluña a 24 horas del pleno de investidura de Jordi Sánchez, que todo apunta a que no podrá celebrarse.

El nº 1 del PSOE madrileño falsificó su currículum oficial y se inventó una licenciatura en Matemáticas

José Manuel Franco, tal y como ha podido confirmar OKDIARIO en los archivos internos de la Asamblea de Madrid, afirmó ser “licenciado en CC Matemáticas” en su declaración presentada en el conocido como Quién es Quién de la Cámara autonómica.

La condición de C’s a Gabilondo para apoyar la censura si Cifuentes no dimite: que Podemos no gobierne

Ciudadanos ya trabaja en las condiciones que pondrá al PSOE en caso de verse obligado a apoyar la moción de censura si el líder del PP, Mariano Rajoy, no aparta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por las supuestas trampas en la obtención de su máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

El temor del PP a que el PSOE pueda auditar Madrid en año electoral juega contra Cifuentes

Entre los grandes motivos del Partido Popular para sacrificar a Cristina Cifuentes está el temor a que el PSOE repita en Madrid la misma amenaza que en Murcia y ejecute, tras su moción de censura, una auditoría del gobierno autonómico.

El juez alemán que liberó a Puigdemont es experto en “mediación” y no en derecho penal internacional

El presidente del tribunal alemán que excarceló a Carles Puigdemont, el juez Martin Probst, está especializado en el área de “mediación”, la alternativa a la justicia ordinaria.

Real Madrid-Juventus: de la tragedia a la locura

El Real Madrid coqueteó con la tragedia y estuvo casi eliminado de la Champions.