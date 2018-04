González niega la financiación ilegal del PP y haber sido presionado desde Génova por adjudicaciones

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha negado haber participado en la financiación ilegal del Partido Popular: “Nunca he participado en la financiación del Partido y no existe ninguna estructura de financiación al margen de la ley”.

González comparece en la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP que se celebra en el Congreso de los Diputados en la que también ha negado haber recibido “presiones” desde Génova para realizar adjudicaciones en la Comunidad de Madrid.

A preguntas de la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, sobre el caso Lezo que investiga el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, González ha asegurado que “no ha formado parte de ninguna organización criminal y que en 3 años de investigación no se le han encontrado cuentas, ni sociedades en el extranjero”, ni se las encontrarán porque no las tiene.

González ha relatado que el extesorero del PP nacional, Álvaro Lapuerta, “se interesaba con asiduidad por las adjudicaciones de la Comunidad de Madrid” y como le parecía “extraño” y no le parecía “razonable”, se lo transmitió a la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre.

“Nunca me ha llamado el gerente o el tesorero del PP nacional para hacer adjudicaciones. El tesorero llamaba a los consejeros, porque yo no tenía capacidad de gestión” señalaba.

“En la campaña electoral del PP en el año 2011 no participé, nada más que de candidato, el secretario general era Francisco Granados” señalaba González. Después, ha negado haber recibido una comisión en Suiza a cambio de la adjudicación del tren a Navalcarnero, que se investiga en el marco del caso Lezo. “Yo he denunciado el espionaje para que se investigara. Nunca he tenido que ver con esto y no tiene nada que ver con la financiación del Partido” añadía.

Posteriormente, respondía las preguntas del diputado de Podemos, Txema Guijarro de Podemos. “Nunca he participado en la financiación del Partido y no existe ninguna estructura de financiación al margen de la ley. El presidente del Comité electoral no es el responsable de la campaña electoral. El responsable es el administrador. Fui director de campaña en el año 2007, que se encarga del impulso político” señalaba.

Sobre la compra de la filial brasileña del Canal de Isabel II Emissao por 21 millones también investigada en Lezo, González ha afirmado que desde 2012 dejó de ser presidente del Canal para convertirse en presidente de la Comunidad de Madrid. “No he participado en ninguna operación del Canal y desconozco los criterios que se siguieron”.

Después explicaba que los servicios técnicos del Canal “son muy competentes y entiendo que hicieron la valoración adecuada para comprar la filial brasileña. No entraba en el detalle de estas empresas que funcionaban con autonomía“.