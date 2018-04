Rajoy defiende su Gobierno frente a los “inexpertos lenguaraces” que “lo prometen todo”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha puesto en valor la experiencia en gestión de su partido para arremeter con dureza contra la oposición.

En su intervención en la clausura de la Convención Nacional del PP, Rajoy ha repartido sin piedad contra el resto de formaciones, a las que no ha mencionado en ningún momento.

Tampoco le ha hecho falta, porque las alusiones hablaban por sí mismas. Rajoy se ha referido a “los que no han sabido gobernar nunca”, el PSOE, “y los que no han gobernado jamás”, en clara alusión a Podemos y Ciudadanos, a los que ha criticado por “prometerlo todo”. “Con un ademán dicen que resuelven las pensiones, con un gesto, el desempleo, y a vivir que son dos días”, ha resuelto.

“El alcalde del pueblo más humilde de la sierra de Grazalema tiene más experiencia que esos inexpertos lenguaraces que tantos consejos regalan”, ha ironizado, en una comparación que le ha valido la complicidad del plenario.

“El PSOE no tiene ni idea de España”

El presidente ha incidido en las contradicciones de los socialistas, en especial en lo relativo a la defensa de la unidad nacional. “A nosotros se nos reconoce muy bien, somos un partido nacional, y esa también es nuestra seña de identidad. Otros no, otros dicen una cosa en Extremadura y otra diferente en Cataluña”, ha dicho.

“Distinguen, porque no atienden a lo que va bien a los españoles, sino a sus partidos. No tienen una idea sobre España y lo que es peor, parece que no tienen ni idea de España”, ha añadido.

Después, ha arremetido contra las lecciones de los recién llegados, a los que ha acusado de “escuadriñar y buscar fuera de nuestro país las recetas que se supone que necesitamos, como quien compra imanes para decorar un frigorífico”.

“Que no se emocione nadie porque hay otros que son peores. Porque puestos a buscar modelos, prefieren picotear en Irán o Venezuela”, ha dicho, en referencia a la formación de Pablo Iglesias.

Rajoy ha destacado que el PP puede gobernar porque no es “doctrinario” ni está “al servicio de ningún crédito” ni “de ninguna revolución pendiente”.