Rajoy sobre el ‘caso’ Cifuentes: “Será la Justicia la que tenga que decidir lo que estime oportuno”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dejado en las manos de la Justicia el caso del máster de Cristina Cifuentes.

A su llegada a la Convención Nacional del PP, que se celebra este fin de semana en Sevilla, Rajoy ha afirmado que la presidenta madrileña “ya ha dado sus explicaciones en numerosas ocasiones” tanto a los periodistas como a sus “colegas” políticos y en la Asamblea de Madrid. A su vez, ha recordado Rajoy, “ha iniciado unas actuaciones” judiciales, con lo que “será la Justicia la que tenga que decidir lo que estime oportuno y conveniente” y “la propia Universidad ha remitido a la Fiscalía sus documentos y sus actas”.

“A partir de ahí no tengo mucho más que decir, eso ya no me corresponde a mí”, ha dicho el presidente, que finalmente ha mostrado “el apoyo del PP” a Cifuentes.