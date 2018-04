Feijóo: “Si Cifuentes no tiene el máster no nos ha dicho la verdad”

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha simplificado la polémica sobre el máster de Cristina Cifuentes a una sencilla pregunta “que sólo se puede contestar con sí o con no y es si la señora Cifuentes tiene un máster”.

Y “sí la respuesta es que no, la señora Cifuentes no ha dicho la verdad. Si es que sí, que hay un título expedido por la Universidad, la respuesta es que ha dicho la verdad”, ha resumido.

Las palabras de Feijóo han sorprendido por su ambigüedad premeditada. Aún así, el dirigente gallego ha retomado el discurso público que sigue el PP, incidiendo en las “contradicciones” que tiene que “explicar la Universidad”. “No podemos hacer responsable al alumno” de esta situación, ha dicho.

De esta forma, se ha remitido a la incipiente investigación judicial, que se abrió después de que la Universidad Rey Juan Carlos diese traslado del caso a la Fiscalía tras encontrar presuntos hechos constitutivos de delito en la falsificación de documentos. “Mientras no se demuestre lo contrario es evidente que ese título existe y está expedido”, ha añadido Feijóo.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, consideró este sábado que la presidenta madrileña “ya ha dado sus explicaciones en numerosas ocasiones” tanto a los periodistas como a sus “colegas” políticos y en la Asamblea de Madrid. A su vez, recordó Rajoy, Cifuentes “ha iniciado unas actuaciones” judiciales, así como la Universidad Rey Juan Carlos, con lo que “será la Justicia la que tenga que decidir lo que estime oportuno y conveniente”.

“A partir de ahí no tengo mucho más que decir, eso ya no me corresponde a mí”, ha dicho el presidente, que finalmente ha mostrado “el apoyo del PP” a Cifuentes.