C´s exigirá responsabilidades a Cifuentes pero buscará una solución con el PP sin moción de censura

Ciudadanos no está dispuesto a que el escándalo que atrapa a la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, se convierta en un factor de desestabilización para la comunidad madrileña ni de que llegue al poder quien no ganó las elecciones ni representa al colectivo mayoritario de votantes. Por eso, el partido de Albert Rivera no permitirá que la crisis de Cifuentes suponga un giro radical del Gobierno por medio de una moción de censura impulsada por la izquierda -Podemos y el PSOE-.

El escándalo del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la Universidad Rey Juan Carlos ha dejado sin salida a la líder del PP en Madrid. La Fiscalía de Móstoles ha abierto diligencias de investigación penal ante las denuncias presentadas por asociaciones de estudiantes a causa de las irregularidades detectadas en el título de la presidenta. Y la propia Universidad ha decidido llevar el asunto ante la Fiscalía, que prepara ya diligencias por posibles indicios de delito en la tramitación del máster.

Ante esa tesitura, la dirección nacional del PP asegura oficialmente que mantiene su apoyo a Cifuentes y que se remite a las decisiones que vaya adoptando la Justicia. Pero, pese a esa versión oficial, la versión extraoficial reconoce que es insostenible la figura de Cifuentes, atrapada en el máster y sobre la que pesa, además, la acusación de haber estado relacionada con un entramado familiar -a través de su marido- vinculado con la familia Molpeceres, tal y como ha desvelado OKDIARIO.

El marido de Cifuentes y los Molpeceres

Al margen del asunto del master universitario, el marido de Cristina Cifuentes, el arquitecto Javier Aguilar Viyuela, fue socio de la familia Molpeceres, uno de los clanes más importantes del sector de la construcción y de servicios a instituciones públicas de la Comunidad de Madrid.

Aguilar Viyuela fue, en concreto, socio de Sonia Molpeceres en Acisclo Gestión de Patrimonio SL y apoderado de la empresa Chávarri & Asociados, sociedad de su amigo Raúl Chávarri Aricha cuyo hermano, Antonio, era pareja de Sonia Molpeceres. Todo ello, en un contexto en el que las sociedades de la familia Molpeceres, durante años han financiado con dinero ‘B’ al Partido Popular de la capital, tal y como figura en las investigaciones sobre la caja paralela de Génova y los papeles de Bárcenas.

Por todo ello, desde el PP saben que tendrán que acabar entrando en negociación con Ciudadanos para salvar el Gobierno de la Comunidad de Madrid aunque eso suponga la salida de Cifuentes.

La presión sobre Ciudadanos ya ha empezado por parte de la izquierda ante esta evidencia. El secretario general de Podemos en Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha pedido a los de Rivera que respalden su moción de censura contra Cifuentes y que no apuntalen al PP. Pero C’s está dispuesto a aguantar la presión y optar por una salida a la ‘murciana’: una salida que pase por no romper el acuerdo de Gobierno siempre que el PP solucione la situación dentro de los tiempos que vaya marcando la Justicia.

Ciudadanos “pedirá todas las explicaciones y responsabilidades debidas a Cifuentes”, aclara una fuente de Ciudadanos, pero “eso no quiere decir que haya que dar el poder en Madrid a quien no lo ha ganado electoralmente” ha añadido.