Cifuentes echa la culpa a la Universidad: “A mí no me corresponde aclararlo”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha derivado las responsabilidades sobre el ‘caso’ del máster a la Universidad Rey Juan Carlos, cuyo rector aseguró este viernes que “no consta el acta” de que defendiese su trabajo final.

La presidenta madrileña considera acreditada su versión de que cursó y finalizó el curso y cree que las explicaciones “sobre una cuestión administrativa” corresponden “exclusivamente” a la Universidad. “Todas estas cuestiones pertenecen al ámbito de gestión y administración interna de la Universidad, no a los alumnos“, ha destacado.

Desde Sevilla, donde asiste a la Convención Nacional del PP, Cifuentes ha reafirmado su versión y ha descartado que vaya a dimitir porque “eso es lo que le gustaría a la izquierda”. Ha explicado, además, que comparece por la “presión mediática”. “He dicho la verdad, no he mentido en nada”, ha insistido. Ha revelado además que mantiene un “contacto fluido” con Rajoy, pero que en este tiempo no ha hablado “con nadie” de la Universidad para mantenerse “completamente al margen de toda polémica”.

Cifuentes se ha declarado como la “principal perjudicada” sobre en el ‘caso’ del máster y ha insistido en que es también la “principal interesada” en que se resuelva cuanto antes.

“Soy una persona que acostumbra siempre a dar la cara”, ha dicho, remitiéndose a “tres comparecencias en tres días”. Pero, al mismo tiempo, ha pedido “respeto” a la prensa ante el “acoso de los profesionales” desde que estalló la polémica.

“Reitero mi interés en que este tema se resuelva cuanto antes y podamos estar en las tareas de gestión y de gobierno para los madrileños”, ha dicho.

El rector: “No consta el acta”

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, aseguró esta mañana que “no consta el acta” de la defensa del trabajo fin de máster de Cifuentes y afirmó que no se podía confirmar que la defensa efectivamente se hubiese producido. En las últimas horas se ha conocido además que la Universidad ha remitido parte de la investigación interna a la Fiscalía de Móstoles, después de que una de las profesoras que se supuestamente integraban el tribunal ante el que Cifuentes defendió su trabajo negase haberla evaluado.

Ramos aseguró en rueda de prensa que “no consta” el acta de esta defensa pese a que su archivo es “obligatorio” y que tampoco se remitió la memoria de dicho TFM, que habría sido defendido, según la propia presidenta, el 2 de julio de 2012.

“Durante estas investigaciones se constata que no consta el acta en el servicio de posgrado pese a que su archivo en el mismo sea obligatorio, tampoco ha sido remitida la memoria del TFM ni se puede confirmar que la defensa de dicho trabajo haya tenido lugar”, explicó.

El rector compareció respaldado por su equipo de Gobierno y explicó también que la profesora Alicia López de los Mozos, que figuraba como presidenta de ese TFM, aseguró ante la Jefa de Inspección que no formó parte ni dirigió dicho tribunal y también aseveró que no había examinado a Cifuentes. A su vez, tampoco reconoció el contenido del TFM de Cifuentes que se difundió ese mismo día 21 de marzo.

Por ello y ante la apreciación de posible delito de falsedad documental, el rector se ha personado en la sede de la Fiscalía del área de Móstoles para esa parte de la investigación para que investigue la posible falsedad documental.

Además, explicó que en la mañana del pasado 21 de marzo, tras las primeras informaciones en medios de comunicación por la presunta manipulación de la funcionaria Amalia Calonge de las actas de dos asignaturas del máster de Derecho Público Autonómico impartido por Cifuentes, contactó con la propia trabajadora y los dos profesores de las materias en cuestión: Pablo Chico y Enrique Álvarez Conde.

Ambos, según ha relatado el rector, le “aseguraron y dejaron constancia escrita” de que la presidenta de la Comunidad de Madrid había superado las asignaturas y que habían sido ellos los que habían modificado el cambio de las actas, que consistió en sustituir la calificación de “no presentado” por la de notable.