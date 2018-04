La edil de Bildu Maider Beloki oculta públicamente sus cuentas mientras sus ingresos no dejan de aumentar

La edil de Bildu Maider Beloki oculta públicamente sus cuentas mientras no dejan de aumentar sus ingresos. Ella es concejal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona. Entró declarando unos ingresos en 2014 de cero euros. Pasó a cobrar en 2015 35.511,58 euros. Volvió a subir sus ingresos en 2016: hasta los 46.876,28 euros. Y todo ello, sin declarar ni una sola cuenta corriente. En resumen, que, teóricamente, debería estar recogiendo el dinero en metálico y guardándolo bajo un ladrillo para que su declaración oficial de ingresos fuese cierta.

La declaración de ingresos –a la que ha tenido acceso OKDIARIO– recoge la evolución creciente de sus ingresos a lo largo de tres años en los que nunca habría tenido cuentas en bancos ni depósitos. Ni siquiera en el momento de entrar en el cargo disfrutaba de una cuenta. Es más, según su declaración, en ese momento no tenía ni un euro: literalmente cero, ni en metálico, ni en cuentas –porque ni existían–.

Beloki ya ha protagonizado más escándalos a cuenta de su forma de interpretar los requisitos públicos de transparencia y control en el gasto. La oposición en el Ayuntamiento de Pamplona denunció el pasado mes de diciembre la escapada de Beloki a la Toscana a cuenta del Consistorio. UPN afirma que, en aquel momento, el viaje de la edil de Educación de EH Bildu a la ciudad italiana de Pistoia, un conocido destino turístico, era un completo escándalo porque “si el viaje es de carácter técnico no tiene sentido alguno que acuda la responsable política y no ninguna directora de las escuelas infantiles de la ciudad”. Y si no era técnico, carecía por completo de justificación dentro del presupuesto público del Ayuntamiento que comanda el también representante de EH Bildu, Joseba Asirón.

UPN añadió que “en la pasada sesión de la Junta de Gobierno de Escuelas Infantiles de Pamplona, Beloki no dijera ni palabra de su inminente viaje, al que le acompañan además dos cargos de libre designación”.

Según UPN, este viaje se une a otros protagonizados por distintos concejales del cuatripartito, “la mayoría a eventos organizados por Ayuntamientos o entidades cercanos ideológicamente a Podemos y a sus marcas locales”.

“No se trata de encuentros abiertos o de intercambios de experiencias o posturas, sino de verdaderos actos políticos donde todos piensan lo mismo”, añaden.

De hecho, UPN recuerda que “Asirón y el cuatripartito se han arrogado de forma absoluta la representación institucional municipal para poder realizar viajes con gastos pagados a Bruselas, Irlanda o Paderborn, además de a varias ciudades españolas en apenas dos años de legislatura”.