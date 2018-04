Defiende las pensiones públicas…

El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha encontrado en las pensiones un tema que le permite ir constantemente en contra del Gobierno. No recuerda el líder del PSOE que él votó la congelación de las mismas durante su periplo como diputado de Zapatero. De hecho, por no recordar, ni siquiera tenía en la cabeza que posee un fondo privado de pensiones con más de 85.000 euros. Algo que, desde luego, no parece muy coherente con hacer guerra constante a propósito de este tema.