Militantes de Podemos planean crear ‘comisiones de investigación’ hartos de la gestión de la cúpula

La Comisión de Garantías de Podemos vuelve a estar en entredicho. El órgano del partido encargado de “garantizar que el funcionamiento de la organización se ajuste a los principios de democracia, transparencia, justicia y participación igualitaria de todas las personas” se tambalea ante las duras críticas de los militantes que no comparten sus decisiones por ser, en su gran mayoría, favorables a la cúpula del partido. Por ello, han comenzado a crear una suerte de ‘comisión de investigación’ independiente.

Lo han hecho “ante los flagrantes casos de injusticias cometidos contra las militantes del partido que no han sido castigados por los órganos de Podemos”. Entre otros motivos, recuerdan la denuncia pública de una militante a José Manuel Juzgado Feito, consejero estatal del partido, por agresión física. Según la agredida, Juzgado le tiró del pelo y le gritó. El asunto no llegó a mayores y la Comisión de Garantías no actuó al respecto.

“Si no hacemos esto seremos cómplices de lo que está ocurriendo y ya es hora de empoderar realmente al partido y de que las bases pidan responsabilidades por lo que está ocurriendo”, argumentan.

Por el momento la comisión de investigación se encuentra en proceso de creación y los militantes descontentos pretenden actuar cuando su partido no lo haga.

El pasado mes de julio un grupo formado por las caras más visibles del grupo crítico de Podemos ofrecieron una rueda de prensa en la que se quejaron del miedo a ser purgados “por el simple hecho de ejercer la libertad de expresión, después de haber estado censurados durante tanto tiempo durante la dictadura “.

La corriente de críticos crece a medida que el partido elimina a aquellos que no comulgan con sus ideas: “Hay muchos que están con nosotros y nos apoyan, pero no quieren aparecer en listas purgables”, sentencian.