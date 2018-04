Los mellizos de Iglesias saltan a la portada del ¡Hola! pero Errejón y Tania se olvidan de felicitarle

En tan sólo unas horas, la noticia de que Pablo Iglesias e Irene Montero esperan mellizos ha saltado de su cuenta de Facebook a la portada digital de la revista ¡Hola!. Exactamente entre un reportaje sobre el estilismo de Melania Trump y la crónica de la última fiesta de Isabel Preysler. La consagración definitiva de la jet set de Podemos.

Juan Carlos Monedero, Pablo Echenique y otros líderes políticos han querido ser los primeros en felicitar a los futuros padres a través de las redes sociales. Pero también se han producido llamativos silencios. El ex número 2 de Podemos Íñigo Errejón y la ex de Pablo Iglesias Tania Sánchez, ahora instalada en el gallinero del Congreso de los Diputados, se han olvidado de felicitar en Twitter a sus compañeros de partidos. Por razones obvias.

Precisamente el futuro de Errejón ha sido la máxima preocupación de los tuiteros tras conocer la feliz noticia.

-Te has enterado?

-De qué?

-Irene Montero y Pablo Iglesias van a tener mellizos

-…

-No te alegras?

-Si, mazo. No se me nota?

-…

-Y tú, estás contenta?

-Sí, sí, mucho… mucho pic.twitter.com/uwo1JsfmsH

— M A J (@NoSoyMalkovich) March 31, 2018