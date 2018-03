El ministro del Interior ha asegurado hoy que “acosar”a quienes no comulgan con el independentismo es “violencia”. Juan Ignacio Zoido se ha referido así en relación a las campañas de acoso que están sufriendo jueces, como Pablo Llarena y su familia, policías y periodistas en Cataluña.

Zoido ha hecho estas manifestaciones a Efe al ser preguntado por las declaraciones realizadas ayer por Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City, quien se refirió a la situación política en Cataluña y dijo que es “una gran injusticia” que los comparen “con ETA o con la Kale Borroka”.

El titular de Interior ha dejado claro que no quiere polemizar con Guardiola, pero ha insistido en que “acosar a jueces, a periodistas, a policías y a todo el que no comulgue con el independentismo es violencia”. Como es violencia también “intentar presionar a jueces y fiscales” y “enfrentarse con la Policía”, ha enfatizado el ministro. Asimismo, ha considerado que intentar “imponer un proyecto excluyente a la mitad de la población por las bravas no es democrático”.

“A partir de ahora no podrán salir a la calle”

La mujer que amenazó por Twitter al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena y su esposa ha sido puesta en libertad provisional por el Juzgado de Instrucción número 3 de Reus, donde se le ha comunicado la apertura de una causa penal por delito de amenazas. El juez en funciones de guardia así lo ha decretado este jueves, según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en un comunicado.

La tuitera separatista, que fue detenida este miércoles por los Mossos d´Esquadra en Reus tal y como adelantó OKDIARIO, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez de Reus que se ha hecho cargo del caso.

La Fiscalía Superior de Cataluña había incoado diligencias de investigación y ordenado a los Mossos d’Esquadra la identificación de la autora del tuit que publicó el pasado domingo desde la cuenta @csaune. Se trata de Cori Sauné Ollé, y en el mensaje informaba de que la esposa del magistrado del Tribunal Supremo vive en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y que ambos deben saber “que no podrán ir por la calle a partir de ahora”.

El mensaje de @csaune afirmaba: ‘La mujer del hijo de puta de Llarena es Gema Espinosa, directora de la Escuela Judicial a Vallvidrera (al lado del Observatorio Fabra). Vive en Sant Cugat (donde viene el hdp los fines de semana). Hay que difundirlo porque han de saber que no podrán ir por la calle a partir de ahora!!!!’.