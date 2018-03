El delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, ha insistido en que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no tiene intención de recurrir la Ley de Presupuestos vascos de 2018 y cree que al PNV se le queda “muy corta” la excusa del artículo 155 para no respaldar los PGE. Ésa es la razón en su opinión por la que el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, acusa al gabinete del PP de pretender recurrir las cuentas del País Vasco.

Además, ha afirmado que, finalmente, no solo se podrá subir el sueldo a los funcionarios vascos el 1,5%, sino hasta el 1,75%, que es el acuerdo para el Estado.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, De Andrés ha asegurado que “no es cierto” que el Ejecutivo central vaya a recurrir las cuentas públicas de Euskadi, en concreto los artículos referentes a la subida salarial del 1,5% para los funcionarios y a la aportación de hasta un 1% de su salario a Itzarri, la Entidad de Previsión Social Voluntaria de los empleados públicos del País Vasco.

El delegado del Gobierno ha apuntado que ha sido Josu Erkoreka el que ha difundido esta noticia, “pero él tiene que saber perfectamente que no es cierto”. “Lo que ha hay, él lo ha firmado, es un acuerdo entre la Vicepresidencia del Gobierno y el Gobierno Vasco, representado por Erkoreka, por el cual se ha acordado llevar una serie de medidas a la comisión bilateral, que estudia este tipo de acuerdo, de desavenencias y fricciones que puede haber entre el Gobierno de España y el Gobierno Vasco”, ha indicado.

En este sentido, ha dicho que “habitualmente” en este foro “se aclaran esas cosas y ahí se suelen zanjar”. “Y eso es lo que se ha acordado con la firma del señor Erkoreka porque lo firmó el día 21” ha indicado.

Para Javier de Andrés, “en modo alguno” esta cuestión tiene que llegar al Tribunal Constitucional porque son “muy habituales”.

Subida salarial

De Andrés ha apuntado que, cuando el portavoz del Ejecutivo Vasco anunció el acuerdo para la subida del 1,5% salarial de los funcionarios de Euskadi, “él sabía ya que no se iba a poder aplicar hasta que no hubiera un acuerdo en el Congreso de los Diputados que autorizara la subida de ese volumen”.

“Lo sabía, lo anunció y, además, lo va incumpliendo. No ha hecho la subida a los funcionarios porque sabe que está pendiente de que se resuelva con una autorización para el conjunto de los funcionarios de España, que tiene que aprobarse en el Congreso de los Diputados, en el que el PNV también es una pieza importante“, ha apuntado.

“La corta excusa del 155”

Javier de Andrés cree que “la excusa del 155 se está quedando corta para el PNV” a la hora de no respaldar los Presupuestos Generales del Estado. “La gente no entiende que, por esa razón, nos vayamos a perjudicar los propios vascos de las decisiones beneficiosas que pudieran conllevar el Presupuesto del Gobierno de España para el conjunto de los vascos y, entonces, está buscando excusas adicionales. Y yo creo que ésta es una excusa adicional”, ha indicado.

En esta línea, ha señalado “ayer fue un día en el que el señor Erkoreka habló, sabiendo que sus palabras no se ajustaban a la realidad“. Además, ha considerado “algo negativo para el conjunto de los vascos” que las cuentas estatales no cuenten con el apoyo de los peneuvistas.

“El asunto del 155 nos va a conducir a un perjuicio a los vascos completamente innecesario y muy difícil de explicar para el PNV, que no tuvo ningún empacho en aprobar los Presupuestos del Gobierno Vasco con el PSE-EE y con el PP, que son los mismos partidos que aprobaron el 155“, ha manifestado.

Además, ha dicho que, “a día de hoy, el PNV gobierna con el PSE-EE, que también apoyó el 155, con lo que esa excusa no es válida”. “Están buscando otras excusas alternativas y me parece que la que han esgrimido no tiene suficiente calado”, ha subrayado.

El delegado del Gobierno ha destacado que “se han resuelto muchas cuestiones mucho más delicadas que ésta que se ha planteado ahora en esa comisión bilateral”. “Creo que estamos llegando a acuerdos importantes, no sólo sobre el acuerdo presupuestario del año 2017, sino también en otros ámbitos hay un consenso y una búsqueda de puntos de encuentro, que están dando unos resultados muy positivos para los vascos y el conjunto de los españoles”, ha señalado.