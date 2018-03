La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha exigido a los independentistas que “dejen de mentir incluso a sus votantes” y ha criticado que el fin último del ‘procés’ es la “impunidad” de los golpistas.

“Torrent ha dicho aquí que ningún funcionario ni juez puede perseguir al presidente de todos los catalanes… ¿está usted diciendo que un Parlamento puede votar que alguien no vaya a la cárcel? La discrepancia es legítima, la crítica judicial es legítima, pero no se puede votar quién tiene que entrar o salir de la cárcel. Es una barbaridad”, ha espetado Arrimadas, en su turno de intervención en el debate en el Parlament. La dirigente ha destacado las “ganas de impunidad” de los secesionistas “impunidad que buscaban para los delitos de corrupción”, ha añadido.

“Ustedes quieren decidir aquí quién tiene que salir de la cárcel… ¿lo próximo va a ser decidir quién va a entrar en la cárcel?“, se ha preguntado.

Arrimadas ha advertido de que la opinión difundida por el independentismo de que España “es un país dictatorial y sin derechos no la comparte ninguna institución internacional”. “Salgan de la burbuja del procés”, ha ironizado.

Asimismo, ha recordado que Carles Puigdemont “fue presidente, pero ya no lo es” y ha avisado de que Naciones Unidas no ha dado la razón a los independentistas en la admisión a trámite de la demanda del ex presidente catalán. “Es solo un acuse de recibo”, ha dicho Arrimadas.