La Policía escocesa pide a Ponsatí que se entregue voluntariamente antes de ser detenida

La Policía de Escocia realiza gestiones para que la ex consellera Clara Ponsatí, que se trasladó a este país desde Bélgica, se entregue voluntariamente antes de ser detenida.

Las autoridades policiales escocesas han confirmado este domingo que han contactado con el abogado de Ponsatí, quien, a su vez, gestiona su entrega.

We can confirm that we are in possession of a European arrest warrant for Clara Ponsati. We have made a number of enquiries to try to trace her and have now been contacted by her solicitor, who is making arrangements for Ms Ponsati to hand herself into police.

