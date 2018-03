Mariano Rajoy se reunirá con cinco camareras de piso de ‘Las Kellys’ en abril

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se reunirá con cinco integrantes del colectivo de camareras de piso ‘Las Kellys’ en el Palacio de la Moncloa previsiblemente la primera o la tercera semana del próximo mes de abril. Recientemente, durante una intervención en el Senado, el líder del Ejecutivo se ofreció a recibirlas y a abordar sus condiciones profesionales.

Al encuentro con Rajoy asistirán cinco representantes que acudirán a Moncloa con una “propuesta en la mano” para mejorar la situación del sector y “buscar una salida” a todos sus problemas. Concretamente, al encuentro acudirán la presidenta de ‘Las Kellys’, Miriam Barros, y la vicepresidenta, Ángela Muñoz, según ha asegurado la propia Muñoz a Europa Press.

También asistirá la portavoz del colectivo en Asturias, Pilar Cazorla, que, según ha explicado Muñoz, tiene un grado de discapacidad del 33 por ciento en una mano “por sobrecarga y sobre esfuerzo” laboral: “Queremos que Rajoy la vea”, ha subrayado.

A la espera de que el colectivo elija a las otras dos personas que acudirán a la reunión de Rajoy, la senadora de Nueva Canarias (NC), María José López Santana, –que es quien está conversando con Moncloa de cara a la celebración del encuentro– ha abogado por “una reunión operativa” en la que estén presente únicamente cinco personas de todo colectivo.

En declaraciones a Europa Press, la senadora ha afirmado que la reunión va a celebrarse “seguro”, pero que se está intentando “cuadrar” en función de la disponibilidad de ambas partes. Así, tras plantear la primera o tercera semana de abril, confía en que desde el Gobierno le trasladen la fecha definitiva antes de la Semana Santa.

La parlamentaria canaria, ha hecho hincapié en la buena interlocución que mantiene con Moncloa para cerrar la reunión, a la que ella no asistirá. “Ellas quieren que vaya, pero mi intención es no ir para despolitizar el tema. Creo que es más oportuno no ir”, ha argumentado, insistiendo en que el colectivo es el “interlocutor directo” y rechazando dar una “imagen de tutelaje”.

Rajoy se ofreció a recibir al colectivo durante una intervención en el Senado precisamente tras escuchar a la senadora de Nueva Canarias detallar las condiciones de trabajo que tienen las camareras de piso en los hoteles. En esa ocasión, el líder del Ejecutivo también abrió la puerta a adoptar medidas como revisar el catálogo de enfermedades profesionales para incorporar las que les afectan especialmente

Reunión en “ambiente de precampaña”

Desde el colectivo, denuncian que el ofrecimiento de Rajoy a recibirlas se enmarca en el “ambiente de precampaña electoral”, pero celebran que quiera escuchar sus reivindicaciones. “Nos sorprendió que Rajoy se diera por aludido y nos haya abierto las puertas de la Moncloa”, ha enfatizado, aunque ha incidido en que van a seguir “luchando” y “sacándole los colores a los hoteles” que “explotan” a las empleadas.

Para ella, “lo prioritario” está contemplado en la iniciativa denominada ‘Ley kelly’, que insta mejoras globales para este sector, integrado por unas 200.000 trabajadoras en todo el país, y que pretende poner freno a esa externalización que dice, supera ya el 70% en Madrid y Barcelona.

Asimismo, ve “urgente” atajar la externalización de estos servicios, que es, a su juicio, “el origen” de todos los problemas del sector. “Tenemos muy claro qué le vamos a decir”, ha aseverado Muñoz a Europa Press, denunciado el “desamparo” de este colectivo así como su “indefensión a base de un abuso de poder”.