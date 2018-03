La Fiscalía ha cursado este mismo viernes una orden de busca y captura internacional contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que ha plantado hoy al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y se ha fugado de España.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, el Ministerio Público ha decidido actuar hoy mismo contra la secretaria general de ERC que ha decidido fugarse a Suiza siguiendo los pasos de la dirigente de la CUP, Anna Gabriel. Marta Rovira estaba en libertad con medidas cautelares tras abonar una fianza de 60.000 euros. No tenía retirado el pasaporte y sólo se ordenaron comparecencias en el Juzgado.

Además, el fiscal ha pedido al juez que reactive la orden internacinal de detención contr los otros seis fugados implicados en el golpe de octubre en Cataluña. Los huidos son: Carles Puidemont (Bélgica), Antoni Comín (Bélgica), Meritxell Serret (Bélgica), Lluís Puig (Bélgica), Clara Ponsatí (Escocia) y Anna Gabriel (Suiza).

Rovira anunciaba en una carta a la militancia que “el exilio será un camino duro, pero es la única forma que tengo de recupera mi voz”. Rovira, que anoche dimitió como diputada de ERC tras la investidura fallida del candidato de JxCAT a la presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, estaba citada esta mañana para una vistilla de medidas cautelares en el Supremo junto al exconseller de Presidencia, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los ex consellers Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa.

A diferencia de Turull, Rull, Forcadell, Romeva y Bassa, la secretaria general de ERC no se ha personado al Supremo y ha preferido fugarse, al igual que el expresidente Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí y la exlíder de la CUP Anna Gabriel.

“El exilio será un camino duro, pero es la única forma que tengo de recuperar mi voz política”, afirmaba Rovira en la misiva, en la que da a entender que seguirá ejerciendo como secretaria general de ERC y finaliza exclamando: “Viva la libertad, la justicia, la igualdad y la fraternidad. ¡Viva la República catalana para todos!”.

En la carta, Rovira indica que en las últimas semanas ha vivido dentro de una “cárcel interna” y revela que hoy inicia la vía del “exilio”, que “desgraciadamente” han tomado “muchos otros” que le preceden, por lo que siente “tristeza”, aunque afirma que más triste estaría si tuviera que vivir “silenciada interiormente”.

“No puedo esconder la profunda tristeza que siento de alejarme de tanta gente a la que quiero -y que quiero muchísimo. De tantas luchas compartidas durante tantos años con las personas a quien les mueve un único objetivo: cambiar la sociedad donde viven. Hacerla más justa. Personas dignas. Dejar de ver los paisajes que me rodean desde la infancia, de pasar por las ciudades donde he vivido”, explicaba.