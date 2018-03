La ex consellera Bassa camino de prisión: “Me defenderé, no somos delincuentes”

La ex consellera Dolors Bassa ha publicado un ‘tuit’ minutos después de que el juez le comunicase su ingreso en prisión.

En el mensaje, agradece “el apoyo de todos”. “Esta cuenta estará cerrada mientras esté en prisión”. “Me defenderé, no somos delincuentes. Os quiero a todos. Un agradecimiento a los que siempre habéis estado”.

Gràcies pels suports de tothom. Aquest compte estarà tancat mentre sigui a la presó. Em defensaré, no som delinqüents. Us estimo a tots! Un gran agraïment als que hi sou sempre.

— Dolors Bassa (@dolorsbassac) March 23, 2018