Podemos manda al funeral del guardia civil fallecido a un concejal condenado por pegar a un policía

El cuerpo Diego Díez, guardia civil desaparecido en Guillena (Sevilla) cuando auxiliaba a tres personas fue encontrado el pasado martes. Este miércoles ha tenido lugar el funeral del fallecido. Podemos ha mandado como representante a Manuel Martínez Lorenzo, portavoz de Guillena Sí Se Puede y condenado a a seis meses de cárcel y una multa por pegar a un policía local.

Según informa EsDiario, el concejal podemita golpeó a un policía local y le hizo un esguince de muñeca durante los incidentes que se produjeron a las puertas del Ayuntamiento el 28 de septiembre de 2015. El escrito de la fiscalía incluye que, además de la agresión física, Martínez increpó al policía gritando: ¿Qué haces, gilipollas? ¿Quién te has creído que eres? No me toques, que soy concejal”.

El Guardia Civil al que hoy se ha rendido homenaje estaba ayudando a un vehículo que se había precipitado a un arroyo del municipio.

El conductor del vehículo fue rescatado, pero, en la maniobra, el guardia civil fue arrollado por la fuerza de la corriente, según informó el servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Desde entonces, hasta 200 efectivos de la Benemérita, Bomberos del Servicio Provincial, Policía Local, el Grupo de Emergencias de Andalucía, Infoca, unidad adscrita del Cuerpo Nacional de Policía a la Junta, apoyados por voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil de Sevilla, Santiponce, Burguillos y Bollullos estaban buscando en la zona hasta hallar el cadáver.