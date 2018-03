Diputados del PSOE ven al partido “sin liderazgo” y también temen a C’s

El PSOE ha perpetuado su crisis interna desde que, contra pronóstico, Pedro Sánchez fue reelegido secretario general, en mayo del año pasado. El partido, “sin liderazgo” según varios parlamentarios, afronta una deriva que dificulta la concordia entre los afines y los críticos al líder socialista, en Congreso y Senado.

El último capítulo, este martes en la Cámara Alta, es sintomático de la incomodidad de día a día socialista. Varios senadores acabaron a gritos en la reunión interna que el grupo celebra antes de cada pleno. El motivo, el anuncio de Sánchez de limitar la subida de los sueldos de diputados y senadores a un 0,25 por ciento en solidaridad con los pensionistas. Varios de los presentes consideraron que ese anuncio desvía la atención sobre lo verdaderamente importante, la sostenibilidad del sistema de pensiones, donde, estiman, el partido debe mostrar una “responsabilidad de Estado”.

Pero otro dato es significativo. Que el anuncio de Sánchez no fuese previamente consultado, ni siquiera comunicado, a sus parlamentarios. La falta de este trámite no ha caído bien en el sector ya crítico con el secretario general. Un desacuerdo más de entre los múltiples que se viven en los últimos días.

El grupo socialista vive a sobresaltos. Hace días, a cuenta del debate de la prisión permanente revisable. Aunque el partido aparentó cierre de filas y defendió-puertas afuera- que siempre se había defendido su derogación, muchos diputados cuestionaron el momento y la contundencia de ese discurso. Las presiones para recapacitar fueron profundas. Finalmente, los diputados atendieron a la disciplina de voto y permitieron así que la derogación siga su trámite parlamentario.

Ahora, muchos se aferran a que ese trámite se prorrogue al máximo para enfriar el asunto de cara a las elecciones de 2019. “Nos hará mucho daño y el PP lo va a explotar hasta el final”, reconocen. En fuentes socialistas se asume que PP y Ciudadanos no dejarán pasar la oportunidad de atacarles y mantener caliente el debate en la campaña. El desgaste lo acusará especialmente Andalucía, estiman.

Apatía entre diputados

La combativa posición que hace meses mostraban los diputados ‘anti-pedristas’ contrasta ahora con una apatía generalizada. Entre estos se admite una actitud de “perfil bajo” para “tratar de pasar desapercibido”. La desgana se ha instalado incluso en las propias reuniones del grupo, cada vez más mermadas de asistencia.

Eso no evita que, off the record, las heridas sigan abiertas. Los críticos de Sánchez apuntan incluso al desapego de sus afines con el líder socialista. Aseguran que muchos se sienten desplazados y que la distancia entre el Congreso y Ferraz se ha acrecentado en estos meses. Ven a un secretario general blindado y sin contacto real con sus diputados que, al fin y al cabo, son la cara más visible del partido. Esa desazón se le trasladó al propio Sánchez en la última reunión de grupo, en el Congreso, la pasada semana.

En el partido no son tampoco ajenos al auge de Ciudadanos. La estrategia de Sánchez, centrada en disputar la izquierda a Podemos genera recelos. “Le estamos regalando el centro a Rivera”, señala una fuente parlamentaria. En los últimos tiempos, varias han sido las iniciativas en las que se ha tratado de competir con Iglesias, como la proposición para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en materia retributiva. Los de Podemos acusaron a los socialistas prácticamente de plagio. La táctica es, según algunos diputados, “un error” que puede lastrar definitivamente las aspiraciones electorales del partido y, sobre todo, su perfil político. Hasta ahora entre fuerza de Gobierno o líder de la oposición.