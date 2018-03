Iglesias manipula a las bases de Podemos con una encuesta teledirigida sobre el futuro del partido

Podemos ha lanzado este miércoles una consulta con la que pretende que su militancia decida aspectos fundamentales sobre las elecciones que se celebrarán en 2019. Sin embargo, la dirección del partido ha impuesto una pregunta teledirigida. Se consulta por tres aspectos unificados en una misma pregunta, pero deja a los participantes sin la posibilidad de elegir el futuro del partido de forma real.

La consulta consta de tres preguntas: una para las elecciones europeas, otra para las autonómicas y otra para las municipales. Sin embargo, dentro de cada una de ellas se cuestiona acerca varios aspectos a la vez: si el partido debe presentarse a esas elecciones, si debe hacerlo en coalición y si se debe usar la palabra ‘Podemos’ en las papeletas de la candidatura.

¿Apoyas que Podemos se presente a las próximas elecciones europeas en coalición con las fuerzas política aliada del espacio del cambio y con la palabra Podemos formando parte del nombre de la candidatura?

Cogiendo el ejemplo de la pregunta dirigida a las elecciones europeas se puede observar cómo, tanto si la respuesta del inscrito es sí o es no, no hay posibilidad de responder a los tres aspectos por separado.

Si se marca el sí, el militante acepta las tres ideas a la vez: que se presenten a las elecciones, que se haga en coalición y que se use la palabra ‘Podemos’.

Esto ha suscitado todo tipo de quejas en redes sociales. Muchos simpatizantes no entienden cómo se ha podido hacer una consulta de este modo.

Incluso en Plaza Podemos, lugar de discusión en el que los militantes de la agrupación morada hablar sobre temas del partido, hay quejas. Las pretensiones de Podemos han provocado que muchos simpatizantes se declinen por el ‘no’.

Molaría que no hubiera varias preguntas en una, para poder opinar por separado a cada una. Por ejemplo: si quiero que se presenten con las demás pero no me importa que no se llame “Podemos”, ¿cómo lo reflejo? — Hipatia♀️ (@EsoEsLaIngle) 21 de marzo de 2018

Lo mismo ha ocurrido en Twitter, donde los dirigentes del partido han difundido la convocatoria. “Si quiero que se presenten con las demás pero no me importa que no se llame ‘Podemos’ ¿Cómo lo reflejo?”, protesta un usuario.