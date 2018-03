Últimas noticias de hoy en España, miércoles, 21 de marzo

Las últimas noticias de hoy en España. Resumen de la actualidad nacional del martes, 20 de marzo de 2018. Y la actualidad pasa por varios frentes, como la inminente decisión sobre la libertad de Joaquim Forn, para quien la Fiscalía pide 100.000 euros; o el futuro inmediato de Iñaki Urdangarin, que puede conocer en breve su ingreso en prisión. El foco también está en Cataluña: Roger Torrent informará de los próximos pasos para la investidura.

Suiza avisa que no extraditará a Gabriel ni Puigdemont en venganza por la negativa española por Falciani

Suiza ha decidido no extraditar a Carles Puigdemont porque España se negó a hacerlo con Hervé Falciani. La cooperación judicial entre España y Suiza, incluyendo la figura legal de la extradición, no parece estar en el mejor momento y Puigdemont cuenta con ello. Suiza no ha olvidado lo ocurrido en el caso Falciani en España.

De la Sanidad a la Educación: la socialista Armengol impone la dictadura del catalán en la universidad

Tras la polémica por la exigencia del catalán en la Sanidad, el gobierno de Francina Armengol (PSOE) refuerza su imposición lingüística en el ámbito educativo.

Òmnium y Generalitat se coordinaron para vaciar de fondos Caixabank y Sabadell

Ómnium y la Generalitat castigaron a CaixaBank y Banco Sabadell con una campaña coordinada de vaciado de fondos. Se trató de la respuesta a la decisión de trasladar la sede de los dos bancos fuera de Cataluña por el golpe separatista del 1-O.

Revilla gastó 254.540 € públicos más en comprar anchoas a otro miembro de su partido en Santoña

El Gobierno regional de Cantabria, presidido por Miguel Ángel Revilla, compró 254.540 euros en anchoas a la empresa Conservas Juanjo SL a cargo del presupuesto público. El fundador de esta fábrica de anchoas es Juan José Gobantes Ruiz de Gopegui, que fue en las listas del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) en Santoña.

El juez ponente del caso Urdangarin es liberado de otras causas en el Supremo para agilizar el fallo

El Tribunal Supremo ha decidido liberar del reparto de otras causas al magistrado ponente del caso Nóos, Antonio del Moral, que será el encargado de redactar la última sentencia sobre el exduque de Palma, Iñaki Urdangarin.