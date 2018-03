Socialistas críticos con Sánchez ven una “ocurrencia” el cambio de nombre del parque de Felipe VI

El apoyo del PSOE a Ahora Madrid en la Junta de Distrito de Hortaleza para cambiar el nombre del parque de Felipe VI por el de Parque Forestal de Valdebebas ha provocado malestar entre los socialistas, críticos con el actual secretario general Pedro Sánchez.

La votación se realizó de acuerdo a los datos de una consulta ciudadana celebrada en febrero de 2017. Un 67,03 % votaron a favor de cambiar el nombre -2.528 personas- apenas un 2,14 % del total de censados en el distrito de Hortaleza, que supera los 176.000. Ahora, será el Gobierno de Manuela Carmena el encargado de tramitar el cambio de nombre del espacio, que el Gobierno de Ana Botella (PP) decidió llamar parque de Felipe VI en 2015.

Desde el PSOE se justificó que se trataba de una petición “histórica” y una denominación “popular” que fue “acordada por las entidades vecinales” en los noventa, como explicó el concejal socialista Ramón Silva. Los socialistas proponían una denominación de consenso, con otro nombre que se sumaría al de Felipe VI, aunque finalmente han optado por apoyar a Ahora Madrid.

La decisión ha sido calificada de “ocurrencia” y “extravagancia” por un sector del socialismo, ya muy molesto con algunas de las últimas decisiones del partido, como, la más reciente, el veto del partido a ex dirigentes contrarios a Sánchez (el ex vicepresidente Alfonso Guerra o los ex presidentes autonómicos José Bono y Juan Carlos Rodríguez Ibarra) en la comisión territorial en el Congreso. En fuentes socialistas no se comparte el sentido de voto y se considera un “error” tratar de “hacer seguidismo” de Podemos para competir por el mismo espacio electoral.

Desde el PP, la portavoz del Partido Popular, Inmaculada Sanz, ha anunciado que si vuelvan a gobernar en el Ayuntamiento, el parque se llamará nuevamente Felipe VI. Sanz ha tachado de “sectarista” la actitud de Ahora Madrid y el “lamentable apoyo de la comparsa del PSOE“, que, a su modo de ver, han provocado una “ofensa gratuita” al jefe del Estado. Finalmente, desde Ciudadanos, Juan Escrivá, se han preguntado si cambiar el nombre del parque es “un asunto de importancia” para los vecinos del distrito.