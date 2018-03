La euskaldunización lleva a celebrar un campeonato de natación de “Euskal Herría” en Pamplona

El cuatripartito de Geroa Bai-PNV, EH Bildu, Izquierda-Ezkerra y Podemos que gobierno Navarra no ceja en su proyecto de euskaldunización de la sociedad. Un esquema de dictadura lingüística que también llega a las competiciones deportivas, como en el caso de la Federación Navarra de Natación, que ha presentado el certamen organizado el pasado fin de semana en Pamplona como “campeonato de Euskal Herría”.

El torneo celebrado en las piscinas del Club de Tenis de Pamplona se anunciaba como un campeonato con participantes de esa entelequia sin fundamento histórico, pero que desde el PNV a EH Bildu llevan años intentando imponer como “país de los vascos” del que formaría parte forzosamente la comunidad foral. La misma Euskal Herría que, por cierto, siempre ha propugnado la banda terrorista ETA.

Avance con el cuatripartito

Lo cierto es que en la web de la Federación Vasca de Natación se puede ver un completo listado del “Campeonato de Euskal Herría Absoluto y Júnior de invierno 2017-2018”. Una denominación que se ha impuesto desde hace dos años y medio, coincidiendo con la llegada de la nacionalista Uxue Barcos a la presidencia. Y que sustituye a la terminología que siempre se utilizó, la de “Campeonato Vasco Navarro”.

El cambio que integra las competiciones deportivas que se celebran en “la piscina de Iruña” en “Euskal Herría”(como se puede leer en la web de la federación navarra, usando el topónimo de Pamplona en euskera o el nombre del imaginario país en las redes sociales del propio club pamplonés) no ha sentado bien a muchos de los 17.200 socios con que cuenta este club deportivo de la capital foral.

Un club del que por cierto es socia la líder de Geroa Bai-PNV y presidenta del gobierno navarro, Uxue Barcos. Para Carlos, no de los usuarios con los que ha hablado OKDIARIO, “es un ejemplo más de lo que están haciendo en su objetivo de meter la cultura y el idioma de otra comunidad y aquí sólo queremos hacer deporte”.

La nacionalista Barcos, socia

Las quejas que están dirigiendo por correo electrónico van en el mismo sentido: “se lo han sacado de la manga y siempre fue campeonato de Navarra y País Vasco“, explica otra socia que nos pide no citar su nombre. El torneo de “Euskal Herría” ha despertado críticas también en las redes sociales:

Otros socios contactados por este periódico transmiten que, “más allá de una posible intencionalidad política, que no sabemos si existe o no, es absurdo que no se utilice el ‘campeonato Vasco Navarro’ de toda la vida“. Y recuerdan que incluso se le ha añadido en ocasiones también ‘Riojano Cántabro’. Nomenclatura sin discusión, menos para los que pretenden que la gran ‘Euskal Herría’ impere también en selecciones o competiciones deportivas.