Cuatro fiscales del Supremo solicitaban mantener la prisión y Melgar les instó cambiar de criterio

Cuatro fiscales del Tribunal Supremo pedían mantener la prisión. Tenían criterios con ciertas diferencias, pero sobre todo, con una divergencia por este asunto clave con respecto al fiscal general del Estado. Tras un debate, Julián Sánchez Melgar les instó a cambiar de criterio para dejar en libertad bajo fianza de 100.000 euros al ex conseller de Interior de la Generalitat Joaquím Forn, actualmente en prisión preventiva. El Tribunal Supremo, definitivamente, no ha aceptado el criterio del fiscal general y ha decidido que Forn debe seguir en prisión incondicional, tal y como defendían los cuatro fiscales.

El debate en la vista de este martes ante el Alto Tribunal se centró en el tratamiento cautelar que debía recibir Joaquim Forn, el ex conseller de Interior catalán: uno de los más activos defensores del golpe durante su etapa en el Govern, pero uno de los más reiterativos –según su declaraciones– en mostrar un supuesto arrepentimiento de su respaldo a las conductas ilegales materializado en el pasado más reciente.

Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno entraron en debate. No tenían claro que quisieran cambiar el criterio que se había mantenido hasta el momento por la acusación pública: el de que la medida cautelar idónea para Forn es la prisión incondicional. Los cuatro son los representantes de la Fiscalía en el juicio contra el golpismo en Cataluña ante el Tribunal Supremo cuando el juez Pablo Llarena termine la instrucción de la causa. Y, de una forma destacada, Fidel Cadena mantenía este martes que las palabras de Forn no debían ser tenidas en cuenta por la persistencia de un riesgo real de reiteración delictiva más allá de sus palabras.

Forn había preparado bien esta vista. Por el camino, había aludido a una supuesta tuberculosis. Enfermedad ficticia en el caso concreto del ex consejero de Interior porque no la ha llegado a desarrollar como han avalado los informes médicos, tal y como adelantó OKDIARIO. De hecho, en su misma situación se encuentra un buen número de internos en las prisiones españolas y no abandonan la cárcel porque no es necesario para poder tener la necesaria prevención medica.

Los cuatro fiscales han estado presentes durante en las declaraciones que el instructor de la Sala Segunda del Supremo ha tomado en los últimos meses a los investigados por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación. Y los cuatro han mantenido criterios muy cercanos durante estas fases iniciales de la Instrucción.

Tan cercanos, como que en la vista de este martes se encontraron frente al criterio de Sánchez Melgar. El fiscal general no invocó el famoso artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal -el que señala que él está capacitado para impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto en cuestiones generales, como en asuntos específicos-. Pero sí se mantuvo el debate hasta el punto de cerrar la discusión con el criterio de Sánchez Melgar, algo que no fue del agrado, principalmente de Cadena.

Por eso se anunció públicamente que la Fiscalía General solicitaba la libertad bajo fianza de 100.000 euros de Forn. Pero no con el respaldo de los cuatro fiscales mencionados. El Supremo, en su Sala de Apelaciones, ha acabado dando la razón a los cuatro y rechazando el criterio del fiscal general.

Cuatro fiscales de prestigio

Los cuatro en cuestión no son cuatro fiscales más, ni mucho menos. Consuelo Madrigal fue la primera mujer que ocupó el cargo de fiscal general del Estado entre enero de 2015 y noviembre de 2016, tras la dimisión de Eduardo Torres Dulce. Posteriormente, fue relevada por el fallecido José Manuel Maza.

Javier Zaragoza fue fiscal jefe de la Audiencia Nacional durante 11 años. En febrero de este año, fue sustituido por su entonces nº 2, Jesús Alonso. Precisamente, Zaragoza al frente de la Audiencia inició hace dos años diligencias contra el golpismo catalán.

Fidel Cadena es fiscal del Tribunal Supremo desde hace 10 años. Formó parte de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, TSJA, durante 17 años antes de ser destinado al Alto Tribunal.

Y Jaime Moreno ha sido fiscal del Tribunal Supremo desde el año 2003. Un conocido de causas tan relevante y mediáticas como el caso Faisán, el 11-M o el caso del ex portavoz de la Generalitat de Cataluña, Francesc Homs.