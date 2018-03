El vicesecretario de Policía Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, se ha definido a si mismo como feminista y ha asegurado que el PP “ha entendido y compartido el mensaje” de la huelga feminista del 8 de marzo. “Si el feminismo es creer que el hombre y la mujer es igualdad de oportunidades, yo el primero, pero no solo de las palabras y un lazo, sino de los hechos”, ha asegurado Maroto en una entrevista en Los Desayunos de TVE recogida por Europa Press.

En este sentido, el dirigente popular ha recordado los datos de brecha salarial en España que se han reducido en los últimos cuatro años y ha precisado que la principal “discriminación que sufren las mujeres no es tanto por ser mujer, sino por ser madre”.

En este sentido, ha apelado a la responsabilidad para “hacer entender que los hijos no son solo cuestión de las mujeres, sino también de los hombres” y hasta “que no se entienda eso no se habrá ganado la batalla”.

En cuanto a la postura del Gobierno en relación a las movilizaciones del 8 de marzo, ha explicado que “no ha habido nunca precedente en el que un Gobierno aliente una huelga general”, pero ha asegurado que “se ha entendido y compartido el mensaje y hay que trabajar con medidas efectivas”.

Maroto ha compartido como una de las medidas que podrían ser efectivas para ayudar a reducir la discriminación es la posibilidad de igualar las bajas de maternidad con las de paternidad. “Mi opinión es claramente si; en igualdad de condiciones hoy se elige al hombre y si un contratador piensa que cualquiera de los dos puede tener una baja por tener un hijo y que, por tanto los costes para la empresa pueden ser los mismos para ambos casos, la cosa cambiaría”, ha indicado.

Por otra parte, Maroto ha defendido la proposición no de ley que ha presentado el PP en el Congreso para elevar la edad mínima necesaria para contraer matrimonio hasta los 18 años, de acuerdo con la mayoría de edad que recoge el artículo 12 de la Constitución española y siguiendo los consejos que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha realizado en los últimos tiempos. “Se trata de ajustar esa legislación a los países de nuestro entorno y afecta a muy pocos casos pero es conveniente ajustar nuestra legislación“, ha concluido.