Últimas noticias de hoy en España, lunes, 19 de marzo

Las últimas noticias de hoy en España. Resumen de la actualidad nacional del viernes, 16 de marzo de 2018. La actualidad continúa hoy en Ginebra, donde sigue Carles Puigdemont, que se ve con Anna Gabriel y una delegación de la CUP, y parece regresar a Cataluña en la medida que ya reposan asuntos como el asesinato de Gabriel Cruz o la prisión permanente revisable, protagonistas la semana pasada.

La Fiscalía se inclina por no imputar a Elsa Artadi. La persona de confianza de Carles Puigdemont, y una de las grandes bazas de JxCAT para seguir controlando la Presidencia catalana, no contará con la petición de la Fiscalía de ser procesada por considerar que su papel en el golpe no fue lo suficientemente relevante como para entrar en el amplio colectivo de casi 30 personas imputadas.

La Agencia Nacional de Seguridad diseñada por el Gobierno de Carles Puigdemont pretendía convertirse en un servicio de inteligencia “como el CNI o la NSA” norteamericana, de acuerdo con los documentos internos a los que ha tenido acceso OKDIARIO.

El millonario Jaume Roures tiene en nómina de su grupo Imagina-Mediapro a un ex alto cargo de la Generalitat, Jordi Bosch García, que le adjudicó un contrato de 253 millones de euros vulnerando la Ley de Contratos del Sector Público, según determinó la Sindicatura de Cuentas.

El Ministerio de Cultura, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han dado durante los últimos meses algo más de 122.600 euros en ayudas públicas a Metromuster, la productora que compara a los españoles con los nazis y presenta como un héroe al asesino de extrema izquierda Rodrigo Lanza.

El PP de Génova realizó 14 pagos en horario nocturno para amañar el Congreso de su partido en Cantabria.