El ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba ha planteado este lunes sus dudas sobre la Escuela de Buen Gobierno organizada por el PSOE el pasado fin de semana asegurando que buscaba la unidad mientras que en paralelo se estaba vetando la candidatura de Elena Valenciano, número 2 del PSOE durante la etapa de Rubalcaba, a dirigir el Grupo Socialista en la Eurocámara.

“Plantear una escuela de unidad, cuando la unidad se traducía en que mi número 2 estaba siendo vetada, en esas condiciones no podía ir en un sitio en el que dicen que hay unidad porque la unidad consiste en lo contrario“, ha criticado, en una entrevista con la emisora M21, que ha recogido Europa Press.

Lamenta Rubalcaba que esta iniciativa no defendía la unidad, pese a estar promocionado precisamente como un evento para aunar a dirigentes que se enfrentaron en las primarias del pasado año, en el concurrieron Pedro Sánchez, la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, y el ex lehendakari Patxi López.

El ex mandatario ha explicado este lunes que no acudió a la escuela de Gobierno del PSOE organizada por Ferraz por ese movimiento de la dirección contra la eurodiputada. “Para el PSOE es muy bueno que alguien como Valenciano, reputada y considerada, tenga peso en el parlamento europeo. No lo entiendo”, ha reiterado, afeando que esa decisión se tomara en “clave personal” por la relación de Elena Valenciano con la anterior cúpula del partido.

Otros dirigentes alegaron una cuestión de agenda para no asistir al foro, entre otros el ex líder socialista Felipe González o los presidentes de Asturias, Javier Fernández, y la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y Andalucía, Susana Díaz.

“Lo más parecido a la silla eléctrica”

Preguntado por las previsiones electorales del PSOE en próximos comicios, Rubalcaba ha evitado dar consejos a Pedro Sánchez, y ha ironizado sobre lo difícil que es estar al mando del partido, señalando que el sillón de Ferraz es “lo más parecido a la silla eléctrica”.

También apunta a que el escenario político es muy cambiante y el actual auge en las encuestas de Ciudadanos puede cambiar en los próximos meses. “Nuestra política no es líquida sino gaseosa”, ha afirmado. E indica que el PSOE debe mantener un proyecto político y ofrecer una alternativa ya que, tras alabar los logros históricos del partido, ha explicado que Ferraz no puede limitarse a eso sino generar nuevas expectativas de futuro.

“No se puede pensar que te van a votar por lo que hiciste, sino por las expectativas, estoy seguro de que el PSOE esta trabajando en eso con seriedad”, ha concluido.