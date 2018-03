Últimas noticias de hoy en España, miércoles, 13 de marzo

Las últimas noticias de hoy en España. Resumen de la actualidad nacional del miércoles, 14 de marzo de 2018. Conoce todas las noticias de última hora. La actualidad de hoy se centrará en el desarrollo del caso de Gabriel Cruz y la confesión de Ana Julia Quezada. Además, hoy habrá Pleno del Congreso de los Diputados donde se debatirá la subida de las pensiones. A continuación, consulta las noticias de última hora de España hoy.

Ana Julia estuvo siempre al lado del padre de Gabriel Cruz para saber cómo iba la investigación y borrar pruebas

Ana Julia Quezada se quedó junto al padre de Gabriel Cruz a lo largo de casi dos semanas de labor policial para acceder a datos de la investigación de la desaparición y asesinato del niño de 8 años.

La abuela de Gabriel mantuvo la verja de la casa abierta 11 noches con la esperanza de que el niño volviera

Este martes, tras dar sepultura a su nieto en el cementerio de Fernán Pérez (Almería), la abuela paterna de Gabriel Cruz, Puri Carmen, estaba abatida. Llegaba a su casa del camino de Las Hortichuelas poco después de las dos de la tarde, acompañada de su hijo y algunos nietos, tras uno de los días más difíciles de su vida.

Ana Julia ya fue condenada a prisión por estafa a un empresario en Burgos

Ana Julia Quezada, asesina confesa del pequeño Gabriel, ya fue condenada a prisión por estafa a un conocido empresario en Burgos. No obstante, no ingresó en la cárcel al tratarse de una pena inferior a 2 años y no contar con antecedentes penales.

La derogación de la prisión permanente obligará al Constitucional a archivar el recurso sin decidir

La previsible derogación de la prisión permanente revisable -la propuesta del PNV que se votará este jueves en el Congreso- hará decaer el recurso que el PSOE presentó en 2015 en el Tribunal Constitucional. Esto implica, por tanto, que una vez se derogue no sea posible conocer el pronunciamiento del Alto Tribunal sobre su constitucionalidad.

Rajoy aceptará subidas de las pensiones si son sostenibles y dentro del Pacto de Toledo

Mariano Rajoy aceptará este miércoles mejoras en las pensiones pero con dos condiciones: que no pongan en peligro su sostenibilidad y que se negocien dentro del Pacto de Toledo.