La Justicia investiga a Compromís por financiación ilegal a través de cuatro empresas. El Juzgado de Instrucción número dos de Valencia acaba de ordenar diligencias para determinar “los posibles vínculos, personales, económicos, etc. entre las empresas reseñadas y el investigado y su formación política”. Es decir, traducido, que la labor de investigación por posible financiación ilegal acaba de comenzar, tal y como se puede leer en el documento al que ha tenido acceso OKDIARIO.

El investigado es el concejal de Cultura Festiva de Valencia, Pere Fuset, de Compromís –el partido que lidera Mónica Oltra y que mantiene el control del Ayuntamiento de Valencia y el del Gobierno regional valenciano de la mano de los socialistas de Ximo Puig–. Y las empresas en cuestión, cuatro: Regesmit SLU, Mathena Producciones SL, Espectáculos AMB Producciones SL, y Enmovyment Coop Val. Sociedades todas ellas sobre las que ya trabaja en estos momentos la Brigada de Delitos Económicos de la Policía.

La jueza de Instrucción ha encontrado en todas ellas indicios de fraccionamiento de contratos relacionados con unos eventos muy concretos: la feria Expojove y otros eventos organizados por su departamento también de cara al público.

Por el momento, el concejal Fuset ya está imputado –como puede leerse con claridad en el documento que hoy publica este diario–. Y la cifra de los contratos investigados no es nada desdeñable: asciende a 218.061 euros a lo largo del periodo que abarca desde abril de 2016 y hasta el pasado mes de febrero de 2017. Es decir, todo ello en menos de un año.

El juzgado no ha querido perder el tiempo ante la gravedad de los hechos y ha encargado ya a la Policía un informe detallado de la situación, accionariado, estructura legal, etc. de los beneficiarios de esas adjudicaciones. El objetivo de ese informe es, precisamente, saber si el vínculo puede llegar a ser tan obvio entre las sociedades y Fuset o Compromís como el hecho de que los socios puedan tener una conexión directa con el concejal o la formación política. Las fuentes consultadas por OKDIARIO señalan que ese vínculo absolutamente obvio no parece darse en el caso de las cuatro empresas citadas, pero no descartan que puedan aparecer otras sociedades que sí los mantengan a través de ramificaciones en otras ciudades o contratos.

El fraccionamiento parece, además, haberse convertido en una práctica habitual para los equipos de Compromís en los últimos tiempos, el mismo modus operandi que sigue Manuela Carmena en Madrid para dar contratos a asociaciones y personas afines a Podemos. Hay que recordar que la Fiscalía investiga ya a la Consejería de Mónica Oltra precisamente por dividir la adjudicación de un mismo servicio en varios contratos menores para evitar que el importe supere los límites que exigen la concesión en concurso público y con todos los mecanismos de transparencia.

En el caso del concejal Fuset, dependiente directamente del alcalde Joan Ribó, los hechos investigados por la Justicia afectan a la contratación de servicios de personal para eventos y que, según afirma la denuncia presentada, favorecieron a las cuatro compañías mencionadas. En ninguno de los casos denunciados, además, se realizó el contrato por medio de concurso público.