Los Reyes de España congelan su agenda de viajes internacionales

La actividad de los Reyes en el extranjero parece estar bastante parada por el momento y en el Palacio de la Zarzuela no se contempla la posibilidad de realizar algún viaje de Estado de don Felipe y doña Letizia antes del verano. Es evidente que las visitas a otros países del monarca y su cónyuge se llevan a cabo de acuerdo con las directrices del Ministerio de Asuntos Exteriores, en consonancia con los intereses de la política exterior española.

Pero sorprende que los nuevos Reyes, en los tres años y nueve meses que llevan ejerciendo sus funciones, hayan tenido tan pocas ocasiones de darse a conocer en países foráneos tanto de otros continentes como de nuestro entorno, desde que don Felipe fue proclamado Jefe de Estado. Según fuentes de la dirección de Comunicación de la Casa del Rey, ninguno de los viajes que, en principio, estaban en cartera de ser visitados próximamente por los Reyes Felipe y Letizia están en fase preparatoria.

A pesar de que cuando se notificó que la visita a Marruecos prevista para los primeros días de enero no se iba a realizar, y que se iba a buscar fecha para hacerla en el mes de marzo, ya ha transcurrido la primera semana de este mes y no hay ningún movimiento que indique que vaya a hacerse antes del verano. El problema proviene de la corte marroquí cuyo Rey, Mohamed VI, ha sido recientemente intervenido quirúrgicamente de una arritmia cardíaca, cuya gravedad no se conoce bien dada la opacidad y la falta de transparencia que rodea al monarca alauita. Tampoco parece tener porvenir cercano el viaje de los Reyes que se anunció a bombo y platillo por el Ministerio de Asuntos Exteriores para principios de este año a Cuba, cuyo presidente Raúl Castro parecía que iba a dejar su puesto antes de la primavera.

Ahora la premura que se anunció para visitar Cuba por parte de don Felipe, que se debía a la marcha del dirigente cubano, ha dejado de existir y el viaje se ha pospuesto sine die. Hay que tener en cuenta que Cuba es el único país iberoamericano que no ha sido visitado oficialmente por un monarca español, a pesar del interés del rey Juan Carlos en hacer una visita de Estado a la isla caribeña. El anterior monarca es el único que viaja al extranjero, ya que va a desplazarse a la capital chilena este fin de semana para representar a España en la toma de posesión del nuevo presidente de Chile, Sebastián Piñera.