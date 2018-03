El Gobierno está dispuesto a hacer un “gesto” con las pensiones pero no a subirlas el IPC

El Gobierno aceptará “gestos” en el cálculo de las pensiones para elevar su actualización actual por encima del 0,25%. Pero no aceptará su subida con el IPC anual. Y no lo hará pese a que el resto de partidos utilicen la calle para disparar la tensión y agitar las negociaciones técnicas del Pacto de Toledo.

El Gobierno parte de un cálculo. Y es que el 0,25% de actualización de las prestaciones por jubilación que se ha realizado ha supuesto cerca de 300 millones de coste. Es decir, que un punto de subida de las pensiones serían 1.200 millones y punto y medio, 1.800 millones de euros. Y esos son los niveles en los que se puede mover la inflación.

Todo ello, repercutiendo sobre un sistema que ha cerrado en 18.800 millones de euros de déficit en el último ejercicio y que tiene la amenaza encima de una pirámide poblacional donde cada vez hay proporcionalmente más receptores de pensiones y menos pagadores de cotizaciones. Y los jubilados, además, con un mayor horizonte de años en los que percibir esa pensión.

Por eso, el Gobierno está dispuesto a debatir subidas anuales en las pensiones superiores al 0,25%. Pero no a equipararlas al IPC. O, lo que es lo mismo, que no aceptará la propuesta de la oposición de volver al Índice de Precios de Consumo (IPC) como única referencia para revalorizar estas prestaciones. Una exigencia que, además, ha despertado ya los temores en Europa a un descontrol del gasto público.

Podemos dispara la tensión

La postura del Gobierno, además pasa por debatir cualquier propuesta en el marco del Pacto de Toledo, de forma que las reclamaciones trasladadas por las vías políticas –o en la calle– sean debatidas adicionalmente en el seno del organismo especializado y técnico creado en el Congreso con este fin. Y ello con un único propósito, relajar la carga de presión social que se está disparando intencionadamente por algunos partidos en los últimos días. Especialmente por Podemos, que mantiene un fuerte control de los principales colectivos que están dirigiendo las movilizaciones sociales en las ciudades, tal y como ha demostrado ya OKDIARIO.

Pese a ello, la primera demostración de la enorme tensión y división que va a producir esta materia se ha podido vivir en la reunión de este pasado miércoles del Pacto de Toledo. Y es que los partidos de la oposición han demostrado no estar dispuestos a ceder en sus posturas respecto a la conveniencia de indexar de nuevo el alza de las pensiones al IPC, para evitar la pérdida de poder adquisitivo.

El próximo miércoles del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, marcará la pauta oficial en un Pleno monográfico sobre las pensiones en el que, desde Empleo, no descartan que se pueda anunciar ya algún pequeño “gesto” para mejorar las prestaciones de los jubilados. Pero, eso sí, anticipan que la postura no pasa por realizar cambios drásticos porque la realidad financiera no lo permite.

El PSOE, optimista

La postura socialista ya ha quedado clara en boca de su portavoz, María Mercè Perea, que se ha mostrado “optimista” sobre la posibilidad de exigir el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas mediante una revalorización anual. El PSOE, pese a ello, ha confirmado ya que no abandonará el Pacto de Toledo aunque su postura no sea aceptada. Hay que recordar que fue el Gobierno socialista el que congeló la pensiones en los años de mayor impacto de la crisis.

Podemos, por su parte, ha señalado que “en ningún país europeo se vincula el alza de las pensiones sólo a la salud del sistema”. Un dato cierto pero que olvida que la media de las prestaciones en la UE es del 50% del último sueldo percibido por el recién jubilado y, sin embargo, en España alcanza el 85%. Es decir, que se revalorizan de otra manera, pero desde una base notablemente inferior a la española. Podemos ya ha adelantado que no aceptará otra opción que volver a vincular la subida de las pensiones al IPC.

Por su parte, Ciudadanos, pedirá un acuerdo en las reformas sobre el mercado de trabajo y la natalidad para facilitar una revalorización sostenible. Algo que parece abrir la puerta a un acercamiento al PP.