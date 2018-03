La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha tenido que lidiar este jueves con el ataque radical de una de las impulsoras de las movilizaciones del 8 de marzo.

Ha ocurrido en el programa ‘Las Mañanas de Cuatro’, presentado por Javier Ruiz, cuando Levy ha coincidido en antena con Ana García, representante del Sindicato de Estudiantes.

García ha criticado que “nada tiene qué ver la violencia que sufren Esperanza Aguirre o Ana Botín con las mujeres desahuciadas o maltratadas” y ha reivindicado que la “mayoría” son las mujeres “oprimidas” y “explotadas” que “salimos a la calle a decir que se acabó” y “señalar a los que el 8 de marzo se ponen el lacito morado, se quieren lavar la cara pero son los que están provocando esta situación de machismo contra nosotros” “Tenemos que desenmascararlas”, ha arengado.

A continuación, Ruiz ha dado paso a la conexión con Levy. “No había intención de cruzarlas, pero las acusaciones que está haciendo usted son de un calibre contra el PP…”, se ha intentado justificar.

Pese al visible malestar, la dirigente ‘popular’ ha aguantado estoicamente la confrontación. “Yo no me atreveré a hablar en nombre de todas las mujeres, porque creo que a todas las mujeres no se las puede colectivizar. Hablaré con menos soberbia y más humildad en un día que se viene celebrando desde hace muchos años. Creo que no hace ningún favor al feminismo y las reivindicaciones que haya mujeres que se crean que por lo que piensan o por los valores que tienen son las que sufren machismo y el resto de mujeres no tenemos derecho a opinar”, ha afirmado, rotunda.

La vicesecretaria del PP ha considerado que “no hace ningún favor a la igualdad ni al feminismo decir que unas mujeres somos machistas por no acompañarlas en sus protestas. Lo que quieren es una impugnación del sistema”, ha defendido.

Lejos de zanjar el enfrentamiento, Ruiz ha buscado aún más polémica devolviéndole la palabra a la portavoz de estudiantes. “No había entrado para hacer una confrontación. Creo que hoy no es día de confrontación, sino de celebración, ella ya ha tenido su turno, yo ahora tengo el mío, no va a hacer ningún favor…”, ha avisado Levy.

“Parece que algunas se ponen muy nerviosas cuando decimos determinadas cosas. (…) Hoy luchamos contra las medidas concretas a la que nos condenan a una situación de desigualdad. Las feministas luchamos por la igualdad entre hombres y mujeres y hoy no está así precisamente porque políticas como Andrea Levy que viven en barrios muy distintos a los que vivimos el resto de las trabajadoras, que tiene una condiciones de vida que nada tiene que ver con nosotras y que aprueba políticas que nos golpean son responsables y culpables de esta situación. Hoy es un día de confrontación contra todos los que nos aplastan y machacan”, ha seguido Ana Ruiz.

La respuesta ha indignado aún más a Levy: “Sinceramente, yo entro en tu programa encantada pero esto es inadmisible. A esta chica que yo no conozco de nada, ¿qué sabe de mi? ¿Qué sabe en qué barrio vivo? ¿qué sabe a que se dedican mis padres? ¿es hoy un día para señalar por el hecho de no compartir unos principios que para ella hay que atacar ? Y lo respeto ideológicamente… Me parece surrealista que diga que vivimos en barrios distintos. ¿Pero usted qué sabe de la historia de mi vida? Lo que hace daño es este tipo de consideraciones que buscan dividir a las mujeres. Me he quedado alucinada con que sea capaz de decir qué vida tengo y dejo de tener. Pues a lo mejor yo me dediqué en la universidad a estudiar, a formarme, no a formar parte de un sindicato, porque esta señora lleva en a Universidad más de diez años, así que mucho cuidado con decir cómo somos unas mujeres y cómo somos otras!”.

“Apoyo las reivindicaciones, comprendo que haya mujeres que quieran ir a la huelga o ir a trabajar. Todo el mundo debe elegir en libertad lo que considere, ninguna mujer tiene que verse señalada por los prejuicios de otras mujeres. No le voy a preguntar dónde viven sus padres y cuánto dinero gana al mes. No voy a permitir que se diga que no tengo derecho a denunciar machismos, que he sufrido discriminación. Creo que la intervención de esta señora ha hecho un flaco favor al feminismo, que es mucho más amplio, más plural y necesita de muchas más voces para defenderlo. No llegaremos a la igualdad con la soberbia de decir a las mujeres cómo deben ser y sentir. ¿Alguien me va a dar a mí lecciones de qué es ser mujer?”.