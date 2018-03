Unidos Podemos ha cambiado radicalmente de postura en sólo 48 horas respecto al Pacto Educativo. Cuando Pedro Sánchez amenazó este lunes con reventar los 15 meses de trabajo de la subcomisión del Congreso que estaba cerca de cerrar el primer pacto de Estado de la historia de la democracia en Educación, la portavoz del partido de Pablo Iglesias dijo que su partido se mantendría “sentado a la mesa hasta el final”. Pero ya no. Este miércoles, Ione Belarra ha anunciado que los morados no quieren ser menos que el PSOE y, en una maniobra de seguidismo, abandonan los trabajos.

Así, la formación radical de izquierdas ha decidido abandonar las negociaciones del Pacto de Estado Social y Político por la Educación, que se llevan a cabo en el Congreso desde hace 15 meses. La excusa para el cambio repentino de postura ha sido que en estos dos días han tenido más tiempo de consultar la situación del acuerdo con diferentes sindicatos y asociaciones de la comunidad educativa que en los 15 meses anteriores.

Los morados convocaron de “urgencia” este encuentro para valorar su continuidad en este pacto, después de que el PSOE decidiera abandonarlo este martes al considerar que la oferta de financiación para el sistema educativo propuesta por el PP —un suelo de 5.000 millones de euros al que se sumaría todo lo que cuesten las nuevas medidas que se acuerden en el texto— era insuficiente y no cumplía con sus exigencias, que pasaban por invertir el 5% del PIB en esta materia.

“Hoy la comunidad educativa nos ha dicho que rompamos, nos ha dicho que nos vayamos y nosotros vamos a ir siempre de la mano de la comunidad educativa en todas nuestras propuestas. Así que nosotros no vamos a participar en un Pacto que, desde el principio, la comunidad educativa ha considerado un paripé“, ha declarado la portavoz adjunta de Unidos Podemos en la Cámara Baja, Ione Belarra.

El caso es que, como publicó OKDIARIO, este mismo martes, fue la propia Ione Belarra la que dijo textualmente, en una entrevista con Europa Press: “Lo he dicho en numerosas ocasiones y lo mantengo, nosotros nos vamos a quedar hasta el final porque creemos que es la única garantía de que se apueste por una escuela pública de calidad“.

Todo después de acusar al PP de no tener “ninguna voluntad de Pacto de Estado” con la citada propuesta financiera, pero aclaró que en la agenda de su grupo no estaba previsto el abandono del Pacto.

Lo que no descartaba Belarra, evidentemente, era que si las propuestas de su partido no salían adelante en el acuerdo, no apoyaran finalmente el pacto. Eso sí, como reiteró, trabajando en él hasta el final para tratar de sacar adelante sus posturas.

La idea era aparentar trabajo y luego ponerse de perfil, como hizo Podemos ya en el caso del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, donde firmaron el acuerdo en la subcomisión, pero se abstuvieron en su votación en el Pleno, al alegar que las medidas y el presupuesto que se incluían en el mismo eran insuficientes.

Pero la actitud repentinamente beligerante del PSOE de Pedro Sánchez dejó descolocado a Pablo Iglesias, que ha tenido que improvisar un encuentro “con la comunidad educativa” para justificar su viraje de 180 grados en un asunto tan sensible como la política educativa.