José Ramón Lete, en la cuerda floja, tras sus últimos resbalones en fútbol y baloncesto

El ministro Íñigo Méndez de Vigo se plantea la salida del secretario de Estado para el Deporte José Ramón Lete tras sus últimas actuaciones al frente del Consejo Superior de Deportes. Su posición se ha debilitado de cara su jefe y su prestigio para con las principales federaciones deportivas del país se encuentra en entredicho por la arbitrariedad en sus decisiones.

El ex jugador de baloncesto gallego recibió la pasada semana un duro revés del Consejo de Estado después de que tumbarán el recurso para la celebración total de elecciones en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que él mismo impulsó. Lete se guardó la carta de revisar ese dictamen a través del TAD, pero Méndez de Vigo le dejó bien claro que nada se iba a tocar de lo que el Consejo de Estado determinase para chasco del directivo.

Por si fuera poco, las numerosas visitas de la FIFA en los últimos meses con la RFEF descabezada tampoco han gustado a un Méndez de Vigo, que directamente le ha dicho a su subordinado que haga lo que diga el máximo organismo del fútbol y que ni hablar de injerencias gubernamentales ni dar motivos para la expulsión del Mundial.

Lo que más ha molestado a Méndez de Vigo es la poca transparencia de Lete en algunos aspectos de su gestión, según cuentan fuentes del CSD. “Ha ido por libre en algunas cosas, sólo velando por sus intereses personales y eso no ha gustado a su superior”, explican fuentes conocedoras de la situación desde el organismo público.

Lete tenía muy fácil mejorar la polémica gestión de su antecesor Miguel Cardenal –a quien echó Méndez de Vigo–, pero ha ido pisando un charco detrás de otro en los deportes más mediáticos. El político gallego también ha tenido también sus más y sus menos en el mundo del baloncesto tras la convocatoria de huelga del pasado mes de febrero, sus desavenencias con la Federación Española de Baloncesto (FEB) y su arbitrario servilismo hacia la Euroliga en el presente conflicto de extinción de equipos en la liga ACB.

En el Gobierno, Lete no goza de la mejor fama posible tras prometer pacificar el deporte español y no sólo no lograrlo, sino que le ha echado más leña al fuego. El gallego prometió que traería nuevos patrocinios al CSD para buscar una nueva forma de gestión y lo único que de momento sigue es la política de limosna de LaLiga con las federaciones deportivas españolas. El secretario de Estado para el Deporte está señalado por Méndez de Vigo porque provoca más problemas de los que soluciona.