Podemos busca becarios-esclavos en Alicante con el siguiente salario: 0 euros/mes

Podemos necesita empleados para su gabinete de prensa en Alicante, pero no está dispuesto a pagar por ello. Los de Pablo Iglesias han presentado en la Bolsa de Prácticas de la Universidad una oferta para la que promete una remuneración de 0 euros/mes. El pasado mes de julio, Podemos presentó en el Congreso de los Diputados una proposición para regular lo que consideraba “la generalización de las becas en fraude por el que se utilizan prácticas para cubrir puestos de trabajo”. Un ejemplo más de cómo en Podemos siempre hay una gran distancia entre lo que defiende y lo que realmente practica.

La oferta de empleo en prácticas que Podemos ha presentado en la Universidad Miguel Hernández está dirigida a alumnos de Ciencias Políticas y Gestión Pública, con la siguiente asignación de tareas: elaboración de argumentarios, confección de resúmenes de prensa, convocatoria oganización de ruedas de prensa, contactos con los medios y redacción y difusión de comunicados. En definitivas, tareas propias de un empleado de un gabinete de prensa, incluso de su máximo responsable.

Pues bien, Podemos no engaña: quiere a alguien que preste todos esos servicios, en “horario a convenir”, por “0 euros/mes”.

El verano pasado, el mismo Podemos que ofrece prácticas sin remuneración alguna, presentaba en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para acabar con la “precarización y temporalidad laboral” de los jóvenes que tenía como medida estrella la exigencia de una remuneración de al menos el salario mínimo interprofesional (735,90 euros). Es la cantidad que dejará de percibir el becario que acepte ser seleccionado por Podemos Alicante para sus prácticas a 0 euros/mes.

“Hay que acabar con las prácticas, tienen que servir para integrar en el mercado de trabajo, pero no para sustituirlo”, afirman los de Iglesias para defender su proposición no de ley. Argumento que no han debido escuchar sus compañeros de Alicante.