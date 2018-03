El partido de Colau reconoce ahora que no puede parar los desahucios y pide “colaboración ciudadana”

Ada Colau convirtió los desahucios en su principal arma de campaña para llegar a ser alcaldesa de Barcelona. Ahora, tres años después, su partido admite abiertamente que no puede evitarlos, e incluso, pide “colaboración ciudadana”.

Per demà teníem 10 desnonaments, malgrat esforços municipals i fins que no canvïi legislació estatal q tracta l'habitatge com mercaderia i no com un dret, necessitem col.laboració x aturar:

9h Robador, 4, propietat d'un fons

10hAurora, 19, propietat de Blackstone

11.30 Lluna, 27

— Gala Pin (@galapita) March 4, 2018