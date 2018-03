El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que su grupo se levantará del Pacto Social y Político por la Educación que se negocia en el Congreso de los Diputados si el Gobierno no se compromete “mañana” a destinar al sistema educativo el 5% del PIB para recuperar la inversión de 2009.

“Si mañana el Gobierno no pone encima de la esa unos niveles de inversión homologables a la media europea, es decir, el 5% del PIB, el PSOE suspende su participación en el Pacto educativo ni participará en más debates porque no hay nada más que debatir hasta que si garantice la financiación suficiente y se garantice que la educación es un derecho y no una mercantilización“, ha avisado tras presidir el Comité Federal de su partido.