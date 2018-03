Rajoy presentará los Presupuestos en solitario si C’s se niega a dar su apoyo

Mariano Rajoy presentará los Presupuestos Generales del Estado en solitario en caso de que necesite forzar a Ciudadanos a dar su apoyo. La negociación se está tensando entre las distintas fuerzas y Rajoy no se niega a obtener el apoyo necesario para impulsar las cuentas del Estado. El presidente es consciente de que Ciudadanos utiliza las reticencias de PNV para alejarse del apoyo, y PNV igual pero a la inversa. Todo ello, en una estrategia que puede acabar matando los Presupuestos.

Por eso, mientras el Gobierno intenta mantener en la negociación a los nacionalistas vascos, no descarta llevar el texto al Congreso sin el apoyo pleno de Ciudadanos para forzar a que, ante la Cámara, tengan que responsabilizarse de frenar las cuentas del Estado o no.

Presidencia se ha dado cuenta de que las expectativas electorales se han colado en la negociación de los Presupuestos. Por ello, y sabedor Rajoy de que Ciudadanos guarda un cierto interés en adelantar las elecciones para aprovechar su actual tirón en intención de voto, no está dispuesto a que este factor impida aprobar las cuentas del Estado. Especialmente, porque el PP no vive su mejor momento en previsión de voto, necesita tiempo para recuperarse y que el golpe separatista -gran motivo de subida de voto de C’s- se aleje de la cita electoral, e, igualmente, se juega las elecciones en demostrar que es capaz de mantener una gobernabilidad efectiva.

El PNV mira a Cataluña

En medio de esta pelea de tiempos se encuentra PNV y el golpe del 1-O, que no termina de solucionarse. Así, el presidente Rajoy sabe que necesita el apoyo de PNV, de Ciudadanos y de algún diputado del Grupo Socialista.

PNV quiere sacar adelante los Presupuestos. Pero mientras el desafío catalán se mantenga en el nivel actual de tensión resultará muy difícil que conceda sus votos porque sabe que sus bases más separatistas le castigarían en su propio feudo por haber apoyado al padre del 155. Por eso Rajoy necesita una gobernabilidad en Cataluña. Pero una gobernabilidad tranquila, sin presos ni fugados: porque en caso contrario la tensión separatista mantendrá agitado al PNV y, con ello, las posibilidades de sacar los Presupuestos se diluirán.

El PSOE, por su parte, se encuentra en plena división y sin remontar en las encuestas. Se ha pegado a un caballo -Podemos- que cada día parece más caballo perdedor y, encima, tardará tiempo -si es que lo hace- en quitarse de encima la mancha de haber coqueteado descaradamente con el nacionalismo durante años. Por todo ello, al PSOE no le interesa adelantar las elecciones. Porque necesita tiempo, Y, por lo tanto, por paradójico que parezca, necesita que el Gobierno de Rajoy se dilate en el tiempo, algo que pasa por la aprobación de los Presupuestos.

Rivera quiere elecciones

Ciudadanos, por su parte, todo lo contrario. Quiere provocar un adelanto electoral para aprovechar su actual tirón popular. Pero sabe que no puede exhibir oportunismo en un momento tan grave para España como el actual. Eso sí, si tiene disculpa, se alejará del apoyo a los Presupuestos para forzar la sensación de agotamiento del Gobierno y, por lo tanto, conseguir acelerar las futuras elecciones generales.

En ese escenario es donde Rajoy no descarta, en caso de relajarse levemente la situación en Cataluña, pactar un mínimo acuerdo con PNV para que no sea rechazado el texto de Presupuestos y llevar el proyecto al Congreso para forzar a que Ciudadanos diga públicamente si está dispuesto a cortar la gobernabilidad en un momento tan delicado como el actual o no. Porque el PP está convencido de que en esa tesitura, Ciudadanos tendría que decir que sí para evitar el coste de ser visto como un partido oportunista.