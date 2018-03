El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido a los dirigentes críticos con su liderazgo que eviten “airear” las discrepancias en los medios de comunicación y expongan en cambio sus planteamientos u objeciones en las reuniones internas del Comité Federal.

Sánchez se refería al presidente de Asturias, Javier Fernández, quien, este domingo criticaba la defensa del Estado plurinacional que aprobó el 39 Congreso Federal del PSOE a instancias de Sánchez.

El líder socialista ha manifestado que siempre “ha respetado las opiniones” de los ex líderes del partido —Fernández dirigió la Gestora del PSOE y también la federación asturiana hasta las últimas primarias regionales— pero es partidario de tratar las discrepancias que pueda tener con otros compañeros “en los órganos internos” del partido. “No las airearé en los medios de comunicación”, ha señalado, a pesar de hacerlo.

Aunque ya no es miembro nato del Comité Federal, Javier Fernández podría acudir a las reuniones de este órgano en su calidad de presidente autonómico. Sin embargo, ha evitado asistir a los últimos encuentros de este tipo.

Sánchez también se ha referido a la decisión de Fernández, anunciada en la misma entrevista, de no acudir a la Escuela de Buen Gobierno que el PSOE organiza del 15 al 18 de marzo en el distrito madrileño de Villaverde y a la que se ha invitado a todos los presidentes autonómicos socialistas, así como a los ex secretarios generales. Alfredo Pérez Rubalcaba ya ha comunicado que no tiene intención de asistir, mientras que Felipe González aún está pendiente de confirmación.

“Si hay quienes deciden no venir, ellos tienen que responder a esa pregunta, no yo. Yo abro las puertas”, ha subrayado Sánchez, que ha anunciado que en esta edición de la Escuela de Buen Gobierno se entregarán los primeros Premios Manuel Marín a la trayectoria municipal, autonómica y parlamentaria, en homenaje al ex presidente del Congreso socialista fallecido a finales del año pasado.

Sánchez anunció recientemente la convocatoria de esta Escuela de Gobierno como un acto que serviría para escenificar la unidad interna del partido. Sin embargo, hay pesos socialistas cuya asistencia está en duda, como es el caso de la andaluza Susana Díaz, entre los ya citados.