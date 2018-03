PSOE y Podemos se unen a Bildu para que se investigue la muerte del abertzale Germán Rodríguez en 1978

PSOE, Podemos y los proetarras de Bildu se unen para investigar muertos por la policía en la Transición. Simultáneamente a la petición por el PSC de investigaciones judiciales por las cargas policiales en Cataluña el 1-O, los socialistas se han sumado a la iniciativa de Podemos y EH Bildu para exigir al Gobierno que se abra, 40 años después, la investigación de la muerte de Germán Rodríguez en la Plaza de Toros de Pamplona en el año 1978.

La petición coincide en medio del posicionamiento del PSOE en contra de la mal denominada Ley Mordaza, y en medio del hermanamiento de Podemos y EH Bildu para exigir al Gobierno de Rajoy que “deje de ocultar la investigación de torturas policiales” que, según estos dos partidos se han producido, al menos, hasta el año 2014 y cuya investigación “se impide por el actual Gobierno del Estado”.

La moción en la que han sumado fuerzas los socialistas, junto al matrimonio entre podemitas y batasunos, hace referencia a la muerte por un disparo de la policía de Germán Rodríguez. La moción de las tres formaciones que cuenta también con el apoyo de Izquierda Unida en Navarra (IE) afirma que Germán Rodríguez “fue asesinado por disparos policiales”, que en 2018 se cumplen “40 años desde los Sanfermines de 1978” y que debe abrirse la investigación de la “brutal agresión policial” realizada con disparos “indiscriminados de fuego real contra la gente”.

Los partidos firmantes aseguran que pese a todo ello y la muerte de Germán Rodríguez no hubo “ninguna responsabilidad penal, civil o política” reconocida. “Los distintos sumarios abiertos por estos hechos (muerte de Germán Rodríguez, entrada en la plaza de toros, represión general practicada, daños producidos…) fueron sobreseídos por los tribunales. Nadie llegó siquiera a sentarse en ningún banquillo”. Por eso las fuerzas políticas coligadas en esta causa instan, a través del Parlamento Navarro al “Gobierno de España a que adopte el acuerdo que sea preciso para proceder a la desclasificación de todos los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos existentes en la administración del Estado relacionados con los sucesos de los Sanfermines de 1978.

La moción une a los socialistas a un caso directo en el que se pretende investigar a la Policía por hechos de la Transición, de hace 40 años. Y ocurre simultáneamente a que Podemos y Bildu se hayan unido para acusar a la Policía y Guardia Civil de torturas generalizadas y al presidente Rajoy de ocultarlas. También lo han hecho en Navarra, acompañados, por supuesto del resto de sus socios de Gobierno allí: Geroa Bai e Izquierda Unida. Pero lo han hecho con una acusación generalizada de torturas policiales hasta los años más recientes: al menos hasta “2014”. Y señalando directamente al Gobierno de Mariano Rajoy de estar ocultando e impidiendo que se investiguen las supuestas torturas.

“La práctica de la tortura ha sido una realidad presente y sistemáticamente ocultada durante décadas”, así comienza el documento que han firmado los hombres de Pablo Iglesias en piña absoluta con los hombres de Arnaldo Otegi en EH Bildu. Sus aliados navarros de Geroa Bai -comandados por la presidenta regional Uxue Barcos y de IE (Izquierda Unida de Navarra) también han firmado. Un texto que asume en Podemos al cien por cien las tesis históricas de los pro etarras. Las tesis que aseguran que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han realizado torturas sistemáticas y que, por lo tanto, ETA no era una banda de terroristas sanguinarios, sino un colectivo que reaccionaba a un “conflicto vasco” producido por el “choque” de dos bandos.

Los podemitas y los batasunos no hablan sólo de supuestas torturas pasadas. Las extienden hasta el propio Gobierno de Rajoy: “En diciembre de 2017 se publicó el informe del Instituto Vasco de Criminología realizado por el forense Francisco Etxeberría y su equipo, sobre las torturas y malos tratos a ciudadanos de la comunidad autónoma vasca en el periodo de 1960 a 2014”, añaden los firmantes del documento.

“Dicho informe concluye que esta práctica tenía una dimensión inasumible para un Estado que se dice de derecho”, aclaran los podemitas y batasunos. Y, no contentos con ello, acusan al “Gobierno del PP” de volver “a poner de manifiesto el interés de determinados poderes del Estado para que esta realidad no salga la luz, a pesar de las múltiples interpelaciones directas y condenas al Estado español por parte de las diversas instancias internacionales como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, Amnistía Internacional, la ONU o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, bien por no investigar la práctica de la tortura, bien por no establecer mecanismos para prevenirla y permitir con ello que se produjera”.

“La impunidad sigue siendo total”

Los podemistas y Bildu acusan al “Estado español” de la “evidente gravedad de estas sentencias ya que ponen de manifiesto una realidad en la que la impunidad ha sido y sigue siendo total. Se ha dado cauce a muy pocas denuncias por torturas y en los casos en los que se han juzgado los hechos y ha habido sentencias condenatorias, gobiernos de diferente signo han indultado incluso condecorado a los policías y guardias civiles condenados por torturas”. Y acusan, por lo tanto, a Policía Nacional y Guardia Civil.

Podemitas y batasunos, de hecho, pasan acto seguido a exigir “la necesidad de documentar y sacar a la luz todos los casos de tortura”, para que acto seguido y de forma oficial se muestre “solidaridad y se reconozca el derecho de estas personas a la verdad, la justicia y la reparación”.