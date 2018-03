Últimas noticias de hoy en España, viernes, 2 de marzo

Las últimas noticias de hoy en España. Resumen de la actualidad nacional del viernes, 2 de marzo de 2018. Conoce todas las noticias de última hora.

Los máximos responsables de la actual dirección del PP de Cantabria participaron en la trama que utilizó a una persona con discapacidad mental para amañar el congreso regional del partido, en el que María José Sáenz de Buruaga fue elegida presidenta.

Podemos tiene infiltrada e invadida la coordinadora en defensa de las pensiones para dirigir las protestas contra el Gobierno.

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha renunciado “de manera provisional” a la investidura para dejar paso como candidato a Jordi Sànchez, actualmente en prisión acusado de un delito de sedición como presidente de la ANC, pero a quien a definido como “un hombre de paz injustamente encerrado en una cárcel española”.

Podemos quiere rebajar el delito de ‘atentado contra la autoridad’, previsto en el artículo 550 del Código Penal, de forma que la resistencia con violencia a la Policía no conlleve la entrada en la cárcel.

Ignacio González arremete contra su antecesora en la presidencia de la Comunidad madrileña, Esperanza Aguirre, lamentando que la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid no la convoque para declarar por corrupción: “¿Y no llaman a Esperanza? ¿Me llaman a mí y no llaman a Esperanza?”.