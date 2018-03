Las feministas de León reivindican el Día de la Mujer… ¡haciendo mandiles!

La comisión 8-M de León, que impulsa la huelga feminista del próximo 8 de marzo-apoyada por Podemos- ha organizado un taller de mandiles para celebrar el Día de la Mujer. “Haremos mandiles para nuestras vecinas, amigas, para la familia, para nuestras compañeras…”, anuncia el cartel.

Pese a la motivación de la huelga y sus mensajes contra la discriminación, las organizadoras recurren así a una prenda asociada al trabajo doméstico, con el que, tradicionalmente, se ha vinculado a la mujer.

La actividad se enmarca en el programa de la comisión 8-M, responsable de la huelga feminista que se celebrará el próximo 8 de marzo y que está apoyada por Podemos.

El argumentario interno de la citada comisión ya resultó polémico, al recoger-como reveló ODKDIARIO– medidas como no comprar tampones durante todo el mes o una ‘huelga de cuidados’ en la que se animaba a no cuidar a las personas a cargo y a que las abuelas no se hiciesen cargo de sus nietas y nietos.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, avaló estas medidas. “Como hombre y dirigente político, nuestro papel es subalterno, tenemos que apoyar lo que digan nuestras compañeras”, respondió, en una entrevista en La Sexta.

Podemos es la única formación que apoya esta convocatoria, en cuya organización ha participado desde el primer momento a través de sus círculos y la secretaría de Feminismos.

La semana pasada, las diputadas de Podemos acudieron al Congreso con camisetas en las que mostraban explícitamente el apoyo a la huelga feminista.

En respuesta, la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, afirmó que ella celebraría el 8 de marzo con una ‘huelga a la japonesa’, “trabajando más horas” para demostrar “la capacidad que tienen las mujeres” en España.

La afirmación fue respondida, con polémica, por la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, quien afirmó que las mujeres “no tienen una hora del día libre para dedicarse a dar una ducha”.